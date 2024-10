"Ninguém, Ninguém": anatomia de um prodígio em forma de canção de amor

De acordo com o ChatGPT, a canção Ninguém, Ninguém foi escrita pelo compositor português Carlos Paião, que – para quem não sabe – é o objeto de um dos maiores mitos pop portugueses: de acordo com a vox populi, Carlos terá sido levado a enterrar ainda vivo e o seu caixão apresentaria, por dentro, marcas das unhas de um desesperado Paião a raspar na tampa do dito.

Não é exatamente certo como o mito nasceu, até porque a causa da morte de Paião (um trágico acidente de viação em idade excessivamente nova) é sobejamente conhecida – nem porque é que alguém enterraria Paião ainda vivo, embora neste caso se possa presumir que quem o enterrou achasse que estivesse morto (o que muito provavelmente estaria). Também é difícil perceber como é que alguém teria tido acesso ao interior do caixão para verificar as marcas das unhas.

O que sabemos é que não foi Carlos Paião a escrever Ninguém, Ninguém, antes a dupla britânica formada por Peter Yellowstone (compositor) e Mike Tinsley (letrista). Originalmente, a canção chamava-se Midnight Lover, tendo sido tornada popular por Joe Dolan, trovador popular irlandês que ficou também na história como a “hiena rugidora”.

Ninguém, Ninguém foi lançada originalmente em 1978, lado B do single Canção Proibida, lado A que não ficou na história da mesma maneira, até porque não conseguiu alcançar o mesmo valor que a irmã mais nova: Ninguém, Ninguém é o paradigma da forma como Marco Paulo (que morreu aos 79 anos) atravessou gerações. Como sobreviveu à travessia do deserto que resta a quem é votado ao mundo do nacional-foleirismo, como aconteceu com o cantor de nome próprio João Simão. As gerações passaram, Marco Paulo manteve-se — e não só se manteve como inscreveu, mais involuntariamente do que outra coisa, as suas gravações no nacional cançonetismo. Ou seja: os versos e refrães de Marco Paulo fazem parte da memória de tal maneira que os cantamos como se estivessem entre nós desde sempre.

