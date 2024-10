"No socialismo, eu queria ter uma foto de Enver Hoxha, mas os meus pais não deixaram"

“O socialismo dava-nos liberdade. Ninguém estava à procura de liberdade. Já eram todos livres, assim como eu, simplesmente ao exercerem essa liberdade.” As palavras são da jovem Lea Ypi, que nasceu em 1979 na Albânia, desde o final da Segunda Guerra Mundial governada por Enver Hoxha. O líder comunista não tolerava qualquer dissidente, impôs um regime autoritário em que escasseavam as liberdades individuais e isolou diplomaticamente o pequeno país dos Balcãs. Rompeu relações com a vizinha Jugoslávia, depois com a União Soviética — abandonou mesmo o Pacto de Varsóvia — e virou costas à China.

Apesar do contexto político em que estava mergulhado o seu país, Lea Ypi recorda no livro Livre que, durante a infância, sentiu liberdade e orgulho na Albânia. Aprendia isso na escola e, em casa, ninguém parecia contrariar o discurso. “Estávamos rodeados por inimigos poderosos, mas sabíamos que estávamos do lado certo da História. De cada vez que os nossos inimigos nos ameaçavam, o Partido, apoiado pelo povo, tornava-se mais forte. Ao longo dos séculos tínhamos combatido impérios grandiosos e mostrado ao resto do mundo como uma pequena nação, nos confins dos Balcãs, arranja coragem para resistir. Agora estávamos a liderar a luta para atingir a mais difícil das transições: do socialismo para a liberdade comunista.”

Porém, isso acabou por não acontecer. Mesmo a isolada Albânia não ficou indiferente aos ventos de mudança que derrubaram o Muro de Berlim, que levaram à dissolução da União Soviética e que vaticinaram o fim dos regimes comunistas na Europa de Leste. Ainda assim, o país europeu foi o último a despedir-se do comunismo no final de 1990. “As coisas eram de uma forma, e depois passaram a ser de outra. Eu era uma pessoa, e depois passei a ser outra”, conta Lea Ypi em Livre. E também narra a altura da transição política e a guerra civil albanesa.

Editado pela Casa das Letras em Portugal, Livre, um livro de memórias que aborda a liberdade no comunismo e no capitalismo, tornou-se um sucesso em todo o mundo, algo inesperado para a filósofa. “Se se pensar na receita para um livro de sucesso, a ninguém lhe passaria pela cabeça que fosse um livro que relata o que se passa na Albânia comunista e que aborda a transição para o liberalismo. Mas foi um livro que tocou muita gente em vários países. Já tem 35 traduções”, diz, em entrevista ao Observador.

Filósofa, Lea Ypi considera que nem o comunismo nem o capitalismo são verdadeiramente livres. Enquanto nos regimes comunistas as liberdades individuais não existem, no capitalismo há “apenas liberdade para algumas pessoas e não para todos”. Sobre o ideal marxista que ainda subsiste em países como a China ou o Vietname, a albanesa não tem dúvidas de que se “transformou numa doutrina estatal, como o cristianismo para as instituições medievais na Idade Média”: “São sociedades que funcionam como uma economia de mercado livre com a retórica do marxismo”.

“Durante o socialismo, pensava que era livre. A minha família não. Durante o capitalismo, a minha família pensava que toda a gente era livre. E eu não”

Começa por contar a história, no livro, da sua infância na Albânia durante o socialismo. Como é que foi esse processo de se relembrar desses tempos? Foi agradável ou traumático?

É difícil dizer, porque ainda não terminei esse processo. Nunca acabamos de processar as nossas infâncias, o nosso passado e as nossas memórias. Não tinha planeado escrever um livro sobre a minha infância — estava a escrever outra coisa em Berlim durante a pandemia. Tinha começado um livro académico sobre liberalismo, as ideias de liberdade e a tradição liberal e a socialista. Depois, começou o confinamento: estava com os meus filhos em casa e estavam sempre atrás de mim e a pedir-me coisas. Nessa altura, em cima de um aparador, comecei a transformar ideias abstratas em experiências vividas na minha cabeça durante a infância. Se era traumático ou agradável? Dependia dos episódios que escrevia. O livro é feito de momentos engraçados, que me fizeram rir. E depois há as partes mais tristes que me fizeram chorar. Não foi uma experiência uniforme. Foi mais uma viagem em que havia emoção, choro, mas também alegria e a descoberta de me lembrar de certas coisas durante a escrita.

No livro, conta que não conhecia o passado da sua família quando era criança. Foi após o regime socialista ter caído que percebeu que descendia de dissidentes contra o regime. Havia sinais antes? O que sentiu quando soube a verdade?

Enquanto crescia, sempre soube que havia algo em mim que era diferente. Mas não conseguia perceber o quê. Era muito estranho. Por exemplo, a minha avó falava francês comigo. E isto era muito raro na Albânia comunista. Ainda mais raro era porque ela não era francesa. Não tinha família em França. Ela falava [francês] com sotaque albanês, não com um sotaque francês. [Mas o albanês] não era a sua língua materna. E sempre que eu lhe perguntava porque é que falávamos francês, ela dava desculpas de que gostava de ler os Les Misérables ou que Enver Hoxha tinha estudado em França. Havia este tipo de sinais suspeitos.

E sobre a relação da sua família com o poder político? Como é que era?

Há um episódio que mostra bem como era a relação. Eu queria ter um fotografia de Enver Hoxha em casa. Mas os meus pais não queriam. Fiquei muito chateada. Fui tendo peças do puzzle na minha vida que eram difíceis de encaixar. No momento em que descobri toda a verdade, não foi traumático. Era como era. No entanto, foi uma mudança repentina, quase como se tivesse aprendido uma nova linguagem.