Noite de desilusão no Chega: uma "vitória que não foi assim tão grande" para não lhe chamar uma derrota

O sabor amargo de “um resultado que não foi uma vitória assim tão grande”

A apanhar os cacos de uma noite que foi tudo menos de festa, Ventura foi dando o peito às balas dizendo-se o “único responsável” pelos resultados e defendendo que Tânger foi uma “boa escolha” — ainda que o número um tenha chegado a assumir que uma derrota seria responsabilidade própria. Apesar de considerar “impossível falar de derrota” quando o partido se estreia no Parlamento Europeu, também diz que não é dos que “tiram vitórias morais em todo o lado”.

“Não vou dizer que tivemos a vitória que não tivemos”, começou por dizer André Ventura, que foi atenuando nas palavras para descrever a não-vitória, desde “não nos deixamos afetar por um resultado que não foi uma vitória assim tão grande”, à ideia de que “em política há que saber ter momentos de grande vitória e momentos de menos vitória” ou até que a “mensagem foi passada, mas não foi tão forte que nos desse a vitória” e “esta não foi a noite que desejávamos, mas foi uma noite de vitória também”. Entre uma vitória poucochinha e a vitória que Ventura pretendia ficou uma realidade que deixa o Chega a pensar no que pesou para um resultado tão distante de 10 de março.

Até porque, no partido, não só há de desilusão com a eleição de apenas dois eurodeputados, como se acreditava que o Chega já tinha um eleitorado mais fiel e que não deixaria de ir votar, independentemente do candidato ou das eleições. As contas não se confirmaram e ficou instalada a dúvida sobre se os fugitivos regressaram à abstenção ou castigaram o partido pelos últimos meses — e a certeza de que não há certezas. André Ventura recusou a segunda tese, ao dizer que “os eleitores certamente querem baixar portagens, certamente querem o IRS mais baratos, certamente querem ter menos encargos na sua vida e uma vida melhor” e quando questionado sobre se a posição do Chega no que toca ao Orçamento do Estado, por exemplo, pode ter algum impacto, assegurou que não: “O Chega mantém a sua firmeza de posições, vamos manter a mesma linha que temos tido até agora porque foi essa que nos levou aos resultados de vitória e não nos deixamos afetar por um resultado que não foi uma vitória assim tão grande.”

Entretanto, não respondeu se entende as razões que levaram a uma queda eleitoral desta dimensão, mas justificou que estas “são eleições completamente diferentes”, em que “votou muito menos gente e não se estava a escolher o candidato a primeiro-ministro”, porém, recordou que “o Chega continua com 50 deputados na Assembleia da República” e se mantém como terceira força política.

Mais a mais, não entrou num caminho diferente daquele que tem vindo a seguir e optou mesmo por atacar Luís Montenegro durante o discurso ao dizer que o é o PSD que “dá a mão ao PS” e que “tem sido a muleta do PS em Portugal”. Para se distanciar, desvendou um posicionamento que nem sempre foi assim tão claro: “Quero deixar a garantia de que, ao contrário do que diz o primeiro-ministro e líder do PSD, o líder do Chega nunca permitirá que se apoie António Costa para qualquer cargo no mundo.”