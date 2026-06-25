1231,2kWh poupados 1231,2 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

GettyImages-2282646277
i

Observador perguntou ao camisola 10 do Brasil se está pronto para oferecer mais à equipa. A resposta foi curta e em passo apressado: “Com certeza, com certeza”.

AFP via Getty Images

Observador perguntou ao camisola 10 do Brasil se está pronto para oferecer mais à equipa. A resposta foi curta e em passo apressado: “Com certeza, com certeza”.

AFP via Getty Images

O "alien" virou "ajudante". Neymar regressou, mas ainda não apareceu no Mundial

20 minutos, 24 toques na bola, um remate à baliza, alguns dribles falhados, compromisso e lágrimas. O Observador esteve no regresso de Neymar, o craque que serve para "ajudar".

O jogo do Brasil frente à Escócia tornou-se viral horas antes de a bola começar a rolar. Para lá dos videos que mostravam a comunhão entre os adeptos escoceses e brasileiros, houve uma “previsão” que ocupou as páginas da imprensa brasileira e das redes sociais. A previsão inusitada foi feita por uma mulher que se apresenta como vidente e que é conhecida como “Vó Bahiana”.

Esta mulher garante que na noite de terça para quarta sonhou com uma suposta invasão alienígena durante o jogo do Brasil no Hard Rock Stadium. No vídeo que divulgou nas redes sociais, surge a chorar e a dizer que sonhou com duas naves a sobrevoar o estádio de Miami e que centenas de pessoas seriam levadas. Refere, também, que Neymar e Vinicius Júnior seriam raptados por essas naves.

O Observador esteve no Hard Rock Stadium para assistir ao Brasil-Escócia e não viu qualquer nave espacial. Também não deu por ninguém a ser raptado. Mas vislumbrou-se, durante 20 minutos, um “ex-extraterrestre”. O “menino Ney” já não é um alien, mas continua a viver entre as estrelas.

O camisola 10 da seleção brasileira regressou. O estádio reagiu em festa e não tirou os olhos do jogador que, apesar do momento de forma, continua a encantar em cada palco que pisa. Frente aos escoceses, Neymar foi jogador de equipa. Atacou, defendeu, assumiu bolas paradas e até rematou à baliza. No fim, rodeado por câmaras, chorou e abraçou a família.

A previsão da “Vó Bahiana” não se concretizou, ainda assim, há provas claras que Neymar continua a ser de outro planeta, pelo menos na cabeça dos brasileiros.

GettyImages-2283173456

Neymar sobe com a equipa ao relvado do Hard Rock Stadium durante o aquecimento

FIFA via Getty Images

Um estádio a exigir Neymar

No Hard Rock Stadium, em Miami, o Brasil jogou praticamente em casa. Dos 64.478 adeptos presentes nas bancadas, praticamente 80% vestiam de amarelo e verde. Foram, por isso, muito audíveis os cânticos dos brasileiros durante todo o jogo.

No inicio da partida, ainda antes dos golos, os gritos eram de apoio à equipa. Assim continuaram durante todo o primeiro tempo que terminou com o Brasil a vencer por 2-0 com golos de Vinicius Júnior. Na segunda-parte, assim que a equipa subiu ao relvado, os cânticos passaram a ter apenas uma palavras: Neymar.

Foi assim várias vezes. Aconteceu ao intervalo, ao minuto 51, aos 54’ e aos 59’. Ancelotti fez ouvidos moucos. Já tinha 4 jogadores a aquecer, e nenhum tinha nos calções o número 10. Aos 60’, houve festa – terceiro golo do Brasil, marcou Matheus Cunha.

Foi nesse momento que Ancelotti considerou que o resultado e apuramento em 1º lugar no grupo estavam seguros. Já podia dar ao povo brasileiro a prenda que queriam. Ainda antes de o jogo retomar após o golo, depois de Matheus Cunha abraçar Neymar na linha lateral, o selecionador do Brasil esperou que o camisola 10 se sentasse no banco para depois lhe fazer sinal.

GettyImages-2283185356

Neymar no aquecimento, minutos antes de entrar

FIFA via Getty Images

O estádio percebeu logo. Foi festejado como um golo e era apenas Neymar a correr com um sorriso rasgado para a zona de aquecimento. O cântico voltou e até os escoceses se juntaram à festa.

Na linha lateral, Neymar aquece com os colegas enquanto acena e sorri para as bancadas. Parece uma criança a viver um sonho. Naquele rosto alegre carrega o esforço que fez durante semanas para chegar este momento. Os meses de treino para apurar a forma física. A preparação muscular para resistir ao desgaste das lesões. A paciência para suportar as críticas. O estádio sabe disso e tem na memória os lances geniais do craque que encantou os relvados.

Aos 67’ o jogo é interrompido para a pausa de hidratação. Nesses momentos os escoceses aproveitam sempre para tocar gaita de foles. Interpretam o mítico olé, olé, olé, olé. Os brasileiros cantam: “olé, olé, olé, olé… Neymar, Neymar”. É como se não houvesse mais interesse no jogo da 3ª jornada do Mundial. Agora, com o resultado controlado, só Neymar importa.

GettyImages-2283189642

Ancelotti conversa com Neymar antes de colocar o jogador em campo

Getty Images

O aquecimento de camisola 10 do Brasil dura 11 minutos. Aos 71’’, Ancelotti percebe que chegou a hora e chama Neymar. Os adeptos gritam e aplaudem. A conversa com o treinador dura menos de 20 segundos e ainda aos 71’ Neymar está pronto para entrar em campo. Vai esperar ainda cerca de quatro minutos, a Escócia está no ataque e conquista dois pontapés de canto consecutivos.

Aos 76’ sobe a placa. Sai Matheus Cunha, entra Neymar. É a loucura nas bancadas. Quase três anos depois, Neymar volta a vestir a camisola canarinha. Ninguém fica de pé e e o estádio divide-se entre aplausos e telemóveis ao alto para registar o momento para posteridade.

Nas bancadas, outros craques aplaudiram o regresso do menino que fez sonhar o Brasil na última década e meia. Ronaldinho, Ronáldo Nazário, Kaká, Roberto Carlos, Rivaldo, Bebeto, Cafú e Romário foram vistos nas bancadas. As estrelas alinharam-se para o momento em que o alien voltou a pisar o relvado.

GettyImages-2282644768

Neymar entra em campo aos 76 minutos de jogo

AFP via Getty Images

20 minutos de compromisso

Neymar foi durante anos o expoente máximo da irreverência futebolística, mas no jogo frente à Escócia vai mostrar que é um jogador diferente. O estádio é que ainda não sabe disso.

Um minuto depois de entrar, faz um passe curto na zona do meio campo, uma tabelinha. Segundos depois, as bancadas voltam a cantar por ele. Aos 77’ faz o primeiro drible, não sai como quer, a bola perde-se no corredor central. Ao minuto 78’ constrói a primeira jogada de perigo desde que está em campo. Do lado esquerdo do relvado desmarca Vinicius Júnior que corre até perto da pequena área e remata para defesa apertada de Angus Gunn.

Seria assistência de Neymar, não entrou. Dá canto para o Brasil.

A partir do momento em que está no relvado, é o camisola 10 brasileiro que assume todas as bolas paradas do lado esquerdo. O primeiro acontece nesse minuto 78 e da tribuna de imprensa escuta-se um jornalista brasileiro a pedir arrojo: “bate direto Ney!”.

É curioso testemunhar a forma como a imprensa brasileira vive o jogo e o regresso do craque de mundiais passados. Neymar não “bate direto” e escolhe cruzar para o centro da área. Não dá em nada, corta a Escócia.

Sem a velocidade e agilidade de outros tempos, Neymar continua a ensaiar dribles pelo lado direto (aos 79’) e na zona central (aos 81’). Nenhum tem sucesso. Nos dois a bola acaba por se perder em ressaltos ou em passes para o lado.

GettyImages-2283187273

Neymar prepara-se para tentar driblar os escoceses

FIFA via Getty Images

Foi nesse momento que Ancelotti quis dar mais uma prenda aos adeptos brasileiros. Aos 82’, Endrick entrou para o lugar de Rayan e o Brasil passa a ter um tridente ofensivo que entusiasma o povo canarinho. Vinicius Júnior à esquerda, Endrick à direita, Neymar ao centro.

Apesar das investidas no ataque, Neymar também defende. Joga para a equipa e nota-se que tem a lição bem estudada. Nas bolas paradas da Escócia, Neymar assume a entrada da grande área e aos 90+1’ é ele o único homem de amarelo na barreira quando a Escócia bate um livre frontal que acabou por passar por não levar perigo à baliza de Allison.

Antes disso, nos cinco minutos antes dos 90’, Neymar está em jogo várias vezes. Primeiro bate dois cantos. Aos 85′ sem perigo, com a Escócia a aliviar novamente pela linha final e aos 86′ cruza para o segundo poste onde estava Gabriel Magalhães que remata em força, mas vê a tentativa bloqueada por um escocês.

Aos 88’, Neymar é carregado em falta por Ryan Christie quando conduzia a bola para o ataque pelo lado esquerdo. O escocês vê o cartão amarelo. É o camisola 10 que bate o livre. Cruza para a área e despacha a Escócia. O Brasil segura o ressalto e é Neymar que termina a jogada com um remata à baliza. Segura Gunn, foi à figura.

GettyImages-2283190606

Neymar bate um livre frente à Escócia

Europa Press via Getty Images

O árbitro deu seis minutos de compensação e nesse tempo Neymar mostra o compromisso com a equipa. Não consegue correr desenfreadamente para o ataque, nem consegue perseguir um adversário em velocidade. Mas quando o jogo está organizado, Neymar sabe onde deve estar.

Aos 90+3’ é Bruno Guimarães que faz um passe com demasiada força que seria para o camisola 10 brasileiro bem posicionado à entrada da área e ao minuto 90+5  trabalha defensivamente até ao limite para impedir um cruzamento escocês. Neymar faz carrinho para tentar cortar o lance. Não consegue, a bola passa, Scott McTominey remata sozinha, mas Alisson segura com uma ótima defesa.

No último lance da partida, Neymar ainda desmarca Vinicius Júnior do lado esquerdo, mas o lance acaba sem perigo para a baliza escocesa. Segundos depois o árbitro apita. Estava cumprido o regresso. Sem brilho nem magia. Não marcou, não assistiu, mas cumpriu. Foi mais um a ajudar a equipa e enquanto esteve em campo trabalhou no ataque e na defesa.

Tocou 24 vezes na bola, rematou uma vez à baliza, tentou quatro dribles, mas teve sucesso em apenas um, bateu três pontapés de canto e um livre. Jogou 20 minutos no relvado do Hard Rock Stadium. Foi um regresso que ainda não permite uma repetição da frase que Ronaldo gritou na véspera: “I’m Back!”

GettyImages-2283190746

Neymar agrece apoio das bancadas no fim do jogo

FIFA via Getty Images

A dificuldade de tirar Neymar do relvado

Assim que o árbitro apitou para o final do jogo começou um novo espéctaculo. O Brasil conseguiu o apuramento e o primeiro lugar do grupo C, mas essa festa já tinha sido feita. Ao intervalo os brasileiros estavam apenas interessados na possibilidade de goleada e com a entrada de Neymar. Confirmou-se a segunda e, por isso, o final do jogo foi mais um episódio de euforia com o camisola 10.

O melhor em campo foi Vinicius Júnior, que marcou dois golos, só que as câmaras que sobem ao relvado no final dos jogos focaram-se no jogador que esteve em campo apenas 20 minutos e que acabou por não ter grande destaque na exibição do Brasil.

Neymar fica com todos os holofotes. É filmado a abraçar Vini e a cumprimenta escoceses. Ficam duas câmeras de televisão em cima dele e alguns fotógrafos. Neymar cumprimenta os árbitros, agradece a Ancelotti, fala com os colegas de equipa, acena para a bancada e consola os adversários. Sempre rodeado por câmaras.

GettyImages-2283188770

Neymar em lágrimas no final do jogo com a Escócia

Getty Images

Depois da agitação do final do jogo, o “menino Ney” caminha lentamente para bancada e leva as mãos aos olhos. Tenta conter as lágrimas, mas não consegue. Visivelmente emocionado, sozinho, mas com os colegas de equipa uns metros mais atrás, começa a encaminhar-se para a bancada. Vê o filho. Chama-o e pede a Davi Lucca para chamar o resto da família. Espera alguns segundos até que surge a esposa, Bruna Biancardi. Carrega ao colo as duas filhas, Mavie e Mel. Esperam uma terceira filha da gravidez que foi anunciada este mês.

Tudo isto acontece com milhares de adeptos nas bancadas. Não querem perder este momento e continuam a filmar e a gritar o nome de Neymar. Nesta altura já Vinicius Júnior saiu do relvado e alguns jogadores que esperavam pelo camisola 10 começam a fazer o mesmo. As câmaras não largam Neymar. Este momento dura 12 minutos. Praticamente metade do tempo que esteve em campo.

  • GettyImages-2283189771
    Getty Images
  • GettyImages-2283190164
    Getty Images
  • GettyImages-2283189774
    Getty Images
  • GettyImages-2283189763
    Getty Images

Depois, já com o rosto sem lágrimas, Neymar aproxima-se de outra bancada, aplaude para agradecer o apoio e finalmente começa a caminhar para o balneário. Deixa o relvado 14 minutos após o apito final. No momento em que chega ao túnel tem ainda milhares de adeptos à espera dele e é recebido com vénias e telemóveis em riste.

Está concretizado o regresso do menino que fez o Brasil sonhar nos últimos anos. A exibição foi pálida, mas ninguém no estádio ficou preocupado com isso.

"Ele, pelas suas qualidades, pode ajudar a equipa nesse Mundial. Neymar não precisa de motivação para jogar, nenhum jogador precisa disso para jogar com a camisa do Brasil, e com Neymar é o mesmo. Tem 34 anos e tem a mesma paixão que um menino tem para jogar pelo Brasil”
Ancelotti, selecionador do Brasil

De “decisivo” a “ajudante”

Já com toda a equipa fora do relvado começam as reações ao que aconteceu no relvado. Ancelotti foi o primeiro a falar. O selecionador brasileiro elogiou o desempenho da equipa e mostrou-se satisfeito com o apuramento em primeiro lugar. Depois, explicou a decisão de dar minutos ao camisola 10: “Teve a oportunidade de jogar porque merecia. Trabalhou e treinou para recuperar com muito profissionalismo. Ele, pelas suas qualidades, pode ajudar a equipa nesse Mundial”.

Ainda a falar de Neymar, elogiou a exibição: “Jogou bem os poucos minutos que jogou. Neymar não precisa de motivação para jogar, nenhum jogador precisa disso para jogar com a camisola do Brasil, e com Neymar é o mesmo. Tem 34 anos e tem a mesma paixão que um menino tem para jogar pelo Brasil”.

Vinicius também falou à imprensa depois do jogo. Apontou para uma equipa em crescimento e que ainda tem muita margem para evoluir neste campeonato do mundo. O jogador do Real Madrid elogiou o trabalho treinador e dos colegas de seleção. Foi, também, questionado sobre Neymar e não hesitou em responder: “É um momento muito importante para todos nós. Volta o nosso ídolo. Ele batalhou sempre para estar aqui connosco. Voltou depois de um tempo de lesão e espero que ele possa continuar a evoluir, a melhorar e a ajudar-nos no decorrer da competição, que é o mais importante.

É este o novo papel de Neymar. Em campo tornou-se em mais um “ajudante” e deixou de ter o papel principal. Nas bancadas e nos ecrãs a situação é diferente. Neymar continua a ser o centro das atenções e garante que quer mais.

Na zona mista do Hard Rock Stadium o Observador perguntou ao camisola 10 do Brasil se está pronto para oferecer mais à equipa. A resposta foi curta e em passo apressado: “Com certeza, com certeza”.

GettyImages-2283190702

FIFA via Getty Images

Proponha uma correção, sugira uma pista: mcordeiro@observador.pt

Recomendamos

Futebol

Beckham recebe 45 milhões após acordos com marcas no Mundial

Mundial 2026

FIFA suspende Leandro Paredes por 10 jogos e Molina por sete

Futebol

Humberto Bettencourt é o novo selecionador de Cabo Verde

Fact Check

Infantino desagradado com golo espanhol na final do Mundial?

Populares
Economia

Como ter um negócio próprio sem começar do zero

Diplomacia

Como Trump domou os falcões anti-China e se aproximou de Xi

Vichyssoise

"Cavaco é um reformista. Montenegro também queria ser"

Médicos

Escassez de especialistas cria novo "irritante" na Saúde

Últimas
Noticiário

As notícias das 11h

Refugiados

Afeganistão. "O meu país é estrangeiro para mim"

E o vencedor é...

Regresso dos "desejados" pode originar uma viragem política?

Venezuela

Autoridades negam impedir regresso de Corina Machado

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.