O "alien" virou "ajudante". Neymar regressou, mas ainda não apareceu no Mundial

O jogo do Brasil frente à Escócia tornou-se viral horas antes de a bola começar a rolar. Para lá dos videos que mostravam a comunhão entre os adeptos escoceses e brasileiros, houve uma “previsão” que ocupou as páginas da imprensa brasileira e das redes sociais. A previsão inusitada foi feita por uma mulher que se apresenta como vidente e que é conhecida como “Vó Bahiana”.

Esta mulher garante que na noite de terça para quarta sonhou com uma suposta invasão alienígena durante o jogo do Brasil no Hard Rock Stadium. No vídeo que divulgou nas redes sociais, surge a chorar e a dizer que sonhou com duas naves a sobrevoar o estádio de Miami e que centenas de pessoas seriam levadas. Refere, também, que Neymar e Vinicius Júnior seriam raptados por essas naves.

????¿???????????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????❓: ????????????????????????́???? ???? ???????????????????????????????????????????? ???????????? ???????? ????????????????????????????????????́???? ???????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? La vidente brasileña Vó Bahiana se hizo viral en los últimos días cuando publicó un video en sus redes sociales y… pic.twitter.com/yOO00KJjDa — Conclusión (@ConclusionRos) June 24, 2026

O Observador esteve no Hard Rock Stadium para assistir ao Brasil-Escócia e não viu qualquer nave espacial. Também não deu por ninguém a ser raptado. Mas vislumbrou-se, durante 20 minutos, um “ex-extraterrestre”. O “menino Ney” já não é um alien, mas continua a viver entre as estrelas.

O camisola 10 da seleção brasileira regressou. O estádio reagiu em festa e não tirou os olhos do jogador que, apesar do momento de forma, continua a encantar em cada palco que pisa. Frente aos escoceses, Neymar foi jogador de equipa. Atacou, defendeu, assumiu bolas paradas e até rematou à baliza. No fim, rodeado por câmaras, chorou e abraçou a família.

A previsão da “Vó Bahiana” não se concretizou, ainda assim, há provas claras que Neymar continua a ser de outro planeta, pelo menos na cabeça dos brasileiros.