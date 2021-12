O caso da tenista Peng Shuai não é o único. #MeToo na China: um movimento de pernas cortadas

O artigo foi mal recebido pelas autoridades e, ao regressar à China continental, Huang foi detida, acabando por ser libertada só ao fim de três meses. Rio, amigo de longa data, contextualiza: “O governo valorizou este artigo porque nessa altura ela já era muito influente, tinha muita notoriedade por causa do #MeToo”.

A detenção não abrandou a jornalista. De regresso a Cantão, continuou ativa em várias causas, e este ano começou a organizar, com o amigo Wang Jianbing, “encontros comunitários” semanais. “Todas as quintas-feiras à noite, amigos da sociedade civil de Cantão vinham ao apartamento de Jianbing para falar de diferentes questões sociais. Era um espaço para as pessoas partilharem as suas experiências. Havia também muitas questões ligadas ao #MeToo, pessoas que enfrentavam assédio sexual. Esta comunidade apoiava-as”, descreve Rio.

Estes encontros terão sido a gota de água para as autoridades. Huang e Wang desapareceram em setembro, mas só no início de novembro é que a família recebeu uma notificação de detenção. Ambos estão acusados de incitar à subversão do poder do Estado — o mesmo crime que levou à condenação de Liu Xiaobo, o único Nobel da Paz chinês. Por se tratar de uma questão de segurança nacional, foi-lhe recusada visita do advogado. A família também não pôde, até agora, visitar, ou sequer falar, com Huang.

“Acho que existe zero probabilidade de serem libertados. Julgo que vão ser condenados. Digo isto porque, nestes dois meses, mais de 50 pessoas, amigos de Xueqin ou Jianbing, foram interrogados pela polícia, alguns durante 12 horas. No momento em que falo consigo, tenho um amigo na esquadra a ser interrogado”, diz Rio.

O grupo de Rio, “FreeXueqin&Jianbing”, tem feito o que pode para divulgar o caso. Entende que esta é a única maneira de garantir que são tratados com dignidade enquanto estão presos. “O caso está numa caixa negra e não sabemos o que se está a passar. Não temos esperança de que saiam em breve, o que esperamos é que a nossa voz possa fazer com que sejam mais bem tratados no centro de detenção”, afirma.