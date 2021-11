O Centro de Portugal contado por quem o sente

Das histórias que gostava de ouvir contar em pequeno, lembra-se que também preferia, de longe, as que se relacionavam com os avós ou outros familiares, sobretudo porque eram ilustradas com objetos bem reais e ao alcance das mãos, como estátuas, presas de animais, armas, pinturas ou até – pasme-se — partes de avião. É que o avô de Afonso Cruz “foi um pioneiro da aviação portuguesa, tendo feito a primeira viagem entre Portugal e Timor num pequeno avião preparado por ele”, explica-nos, razão por que o bengaleiro da entrada da casa dos avós, por exemplo, era “metade de uma hélice”. Mas outras histórias que ouviu em criança não lhe caíram no esquecimento e fazem até parte dos seus livros, como algumas memórias descritas em Jalan Jalan ou em O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, que conta a história, escutada também na infância, de um pintor judeu chamado Sors, refugiado do nazismo, que os avós esconderam em sua casa durante a Segunda Guerra Mundial e que dormia escondido na cozinha com receio da Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado.

Quanto às tradições, o também ilustrador e músico confessa que as que mais recorda se prendem com o estômago e algumas mantêm-se até hoje: “As referências tradicionais que tenho mais presentes são gastronómicas, têm que ver com a comida da região, como a raia com molho de pitau, os samos e as línguas de bacalhau, a caldeirada de enguias em Lavos. Sempre que vou à Figueira, levo para casa bolos das Alhadas e rosquilhas de azeite.”

Entre os vários locais a que gosta de voltar, sempre que visita a região, destaca o centro da Figueira da Foz – porque era lá que o avô tinha o estúdio fotográfico -, a quinta em Buarcos, onde ainda vive o pai, e a serra da Boa Viagem, pela “magnífica paisagem que mistura o verde da vegetação à imensidão do mar”, sendo que a maresia é o cheiro que, definitivamente, associa à Figueira da Foz, “claro”.

Região de Leiria – Da calma inspiradora ao cheiro do pão quente

As memórias que a multi-instrumentista Surma – ou Débora Umbelino, que é o seu verdadeiro nome – nos desfia sobre a terra onde nasceu quase nos soam a poesia, como muitas das suas músicas. Foi na aldeia de Vale do Horto, no distrito de Leiria, que nasceu e viveu até aos 16 anos, mas ainda é aqui que ruma todos os fins de semana, não só para estar com os pais, mas também para “desanuviar”, pois é aqui que diz sentir-se “mais calma” e onde consegue “trabalhar na maior descontração possível”.

“Tenho um amor muito grande por tudo o que o Vale Do Horto me proporcionou e me continua a proporcionar”, confessa-nos, e não hesita em admitir que as memórias relacionadas com este lugar “ainda hoje influenciam” muitíssimo a pessoa que é e o que faz. “Tive uma infância muito bonita, sempre rodeada pela minha família — que é enorme, andava sempre com os meus primos —, amigos incríveis, espaços mágicos e toda a atmosfera que a aldeia e a vida de campo emanam”, diz-nos, admitindo que o que ali sente “é qualquer coisa de especial”. Por isto mesmo, revela que sempre que tem de trabalhar num novo projeto vai para Vale do Horto: “Quando começo a compor lá, parece que entro num mundo completamente à parte, inspira-me a todos os níveis.”