Adivinhava-se um debate tenso. À chegada aos estúdios da Band TV, Jair Bolsonaro disse esperar que este fosse um “debate de alto nível”. A posição aparentemente conciliadora tinha como objetivo focar o ataque de que foi alvo nas últimas horas: a divulgação de um vídeo por parte do PT em que Bolsonaro fala sobre um encontro com meninas de “14, 15 anos” venezuelanas em que “pintou um clima”, onde se insinua que o Presidente estaria a sexualizar as raparigas.

Bolsonaro diz ter passado “as piores 24 horas da sua vida” após a divulgação do vídeo, ao ser colado a pedofilia. A Justiça concordou consigo: o juiz Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal, decidiu que o vídeo deveria ser retirado por usar declarações fora de contexto — e Moraes é insuspeito de favorecer Bolsonaro, tendo já protagonizado vários momentos de tensão com o Presidente ao longo dos últimos anos.

O debate de 1h40, porém, quase não abordou o tema. Sim, ambos os candidatos acusaram-se mutuamente de propagarem fake news e Bolsonaro invocou a decisão do juiz para tentar provar que o PT seria desonesto. Mas, apesar do uso frequente de expressões agressivas — “mentiroso” deve ter sido a palavra mais repetida ao longo de todo o debate —, o primeiro frente a frente entre os dois candidatos não foi tão tenso como se esperava para dois candidatos aguerridos.

