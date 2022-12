[Este é o primeiro de dois especiais sobre o momento atual da indústria da música ao vivo — e a forma como está ou não a ser afetada pela inflação e pela crise energética. O segundo incidirá nos efeitos sobre as digressões de artistas portugueses:]

Os sinais começaram a chegar de fora. Ao longo dos últimos meses, sobretudo no pós-verão, as más notícias iam chegando: cancelamentos de digressões, adiamentos de espectáculos e, talvez uma novidade maior, músicos e bandas a anunciarem que não iriam fazer concertos na Europa ou no mundo porque financeiramente não lhes compensava sair do seu país para tocar.

Em outubro, por exemplo, a banda norte-americana Animal Collective cancelava a digressão europeia de apresentação do disco novo Time Skiffs, prevista para novembro, declarando: “Preparando-nos para esta digressão, fomos confrontados com uma realidade económica que simplesmente não funciona e não é sustentável. Da inflação à desvalorização da moeda, passando por aumentos galopantes dos custos de transporte e carga, e muito mais, simplesmente não conseguimos fazer um orçamento para esta digressão em que não percamos dinheiro — mesmo se tudo corresse tão bem quanto poderia correr”.

Não foi o único sinal de alarme. No mesmo mês de outubro, a banda britânica Urial Heep anunciava que também não iria fazer uma digressão que tinha prevista — e que incluía um concerto na Aula Magna, em Lisboa, mas também espectáculos em Madrid, Barcelona, Zagreb e Belgrado, entre outras cidades — devido a “questões relacionadas com logística e rotas de circulação”, citando também “custos inerentes às digressões que não param de aumentar”.

