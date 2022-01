O namoro com Ronaldo, as boleias de Bugatti e a mansão labiríntica. Tudo o que já vimos e já sabemos sobre "Eu, Georgina"

“Aos poucos, começámos a conversar mais e as coisas avançaram naturalmente, não foi algo imediato… porque… demorou dois meses. Durante esse período quase não estivemos juntos”, conta Ronaldo, cuja agenda estava naturalmente preenchida por jogos de futebol, incluindo presenças na seleção nacional. “Um dia, encontrámo-nos noutro evento. Ele estava com os amigos, o irmão Hugo. E ele disse: ‘Gio, queres vir jantar?’. E eu respondi: ‘Finalmente, o momento chegou'”, continua Georgina. É ela quem comenta como nesse dia ficaram mais próximos: “A caminho do restaurante as nossas mãos tocaram-se. E senti que era como se as mãos dele estivessem estado comigo muitas vezes.” Ronaldo, mais uma vez, reitera a mensagem: “Quando as nossas mãos se tocaram… foi um momento… especial”.

As boleias de Ronaldo: “Ia de autocarro para o trabalho e ia embora de Bugatti. Ninguém conseguia acreditar”

Uma “rapariga muito interessante”, mas também “madura” para a sua idade, características que desde logo “fascinaram” Ronaldo, dez anos mais velho do que a companheira. Nos primeiros tempos de namoro, tal como ambos recordam divertidos, o jogador português e craque mundial ia buscá-la com frequência ao trabalho, já os ponteiros do relógio marcavam as 22h — e, não raras vezes, lá vinha Ronaldo no seu Bugatti de “enlouquecer” os colegas de Gio. “Ia de autocarro para o trabalho e ia embora de Bugatti. Ninguém conseguia acreditar”. Para o condutor nada menos do que o normal: “Era a minha namorada, sei os carros que tenho. Não a podia ir buscar de táxi”. Ronaldo esclarece ainda que Gio sempre lidou bem com a situação: “Saía depressa da loja, entrava no carro e íamos para casa”.

Quase a celebrar 28 anos de vida, no mesmo dia em que o reality show chega oficialmente à plataforma de streaming Netflix, Gio esclarece que o início da relação já de alguns anos foi “especial e bonita”. O próprio Ronaldo não se inibe e admite que, no começo, não pensou que o namoro pudesse ter a magnitude que tem atualmente — além dos quatro filhos, o casal está à espera de gémeos. “A Georgina é a mulher da minha vida. Estou totalmente apaixonado por ela.”

“Não suportaria estar duas horas no aeroporto com o Cristiano. Não era capaz, preferia nem viajar”

Dificilmente, Georgina sentirá necessidade de apanhar um táxi nos tempos que correm. E também não terá de se preocupar com as desvantagens de um voo comercial. Com a cena a desenrolar-se agora em Turim, Itália, vemos a influencer, modelo e mãe de quatro (os gémeos estão a caminho) a subir a bordo do “jato de Cris”, que certamente “facilita muito a vida”. E atira: “Não suportaria estar duas horas no aeroporto com o Cristiano. Não era capaz, preferia nem viajar”. No reality show não fica claro o motivo destas declarações, mas, numa recente entrevista ao El País, Georgina agarra a oportunidade de se explicar: “Digo isso porque, quando vou com o Cristiano, as pessoas não veem mais nada além dele. Saltam para cima dele e não se importam que estejas com quatro filhos e carregada com malas. (…) Preocupo-me com os meus filhos.”

Momentos antes de entrar, uma pausa para um conjunto de fotografias nas escadas que dão acesso ao jato, tiradas ora pela amiga — Gio tenta sempre trazer os amigos nas viagens que faz para que possam “vivenciar” um pouco daquilo que tem, diz que gosta de partilhar —, ou pelo que parece ser um dos guarda-costas. As fotos são para a conta de Instagram onde quase 30 milhões de pessoas a seguem. A amiga que a acompanha tem também oportunidade de falar — à semelhança de outras personagens que vão tendo tempo de antena — e assegura que Gio não tem fotógrafos e não edita as fotografias. E o já não tão pequeno Júnior, pelos vistos, também é um “ótimo fotógrafo”.

A viagem de jato serve para unir Turim a Paris, para que Georgina possa visitar o atelier do designer Jean Paul Gaultier — que, curiosamente, não está presente por ser o seu dia de anos, o que nos situa no final de abril — e aí escolher o vestido para a passadeira vermelha de Cannes. Pelo meio ficamos a saber que Georgina come bem — faz até questão de dizer que não confia nas pessoas que não comem — e que a primeira vez que visitou Paris foi com Cristiano Ronaldo, quando os dois foram apanhados pelos paparazzi na Disneyland Paris, em novembro de 2016 — e quem esquece as fotografias do jogador a usar uma peruca? Nem mesmo ele. No reality show, o próprio recorda, divertido, como a peruca deslizou para trás numa das montanhas-russas, mas como, no final, foi a maçã de Adão que o traiu. Ainda assim, “foi dos momentos mais bonitos que Gio viveu comigo”.