Quando “Barbie” de Greta Gerwig se estreou a 20 de julho, as salas de cinema por todo o mundo encheram-se de cor-de-rosa. “Era impressionante a quantidade de pessoas de diversas idades e origens vestindo rosa. Olha só como o cinema e a moda são linguagens potentes também para o comércio”, comenta Hanayrá Negreiros, investigadora e curadora de moda brasileira, que, perante o fenómeno Barbenheimer escolheu ver o filme de Christopher Nolan.

Negreiros, que foi curadora-adjunta de moda do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand — MASP, não tem dúvidas da influência que a sétima arte sempre bebeu nas passerelles e o seu inverso: “É uma mão dupla, acontece dos dois lados”.

Essa relação inegável entre a moda e o cinema é o ponto de partida para o ciclo “Sobre-vestir: Histórias de Cinema e Moda”, que arranca este sábado, 2 de setembro, e prossegue até 1 de novembro, no Batalha Centro de Cinema, no Porto. O programa, com a curadoria de Guilherme Blanc (diretor artístico do Batalha), Hanayrá Negreiros e João Sousa Cardoso, mostra como o cinema é indissociável das narrativas que a roupa e os figurinos transportam.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.