O portfólio da mãe modista e um livro comprado nas Amoreiras. Como Luís Sequeira criou o guarda-roupa de “Nightmare Alley"

Num dia brincava entre tecidos e botões a ver a mãe costurar, no outro estava nomeado para um Óscar pelo seu trabalho em “A Forma da Água” — realizado por Guillermo del Toro, foi considerado o melhor filme de 2018. Antes de chegar a Hollywood, a história de Luís Sequeira escreve-se no Canadá, onde nasceu e cresceu. Porém, as suas raízes estão em Lisboa, onde a mãe, portuguesa, teve um atelier de costura nas décadas de 40 e 50. O portfólio materno serve muitas vezes de inspiração para o figurinista que tem no currículo “It Capítulo 2” (2019) ou “Mamã” (2013) e voltou a fazer parte da pesquisa para “Nightmare Alley — Beco das Almas Perdidas”, uma nova colaboração com del Toro que ocupa as salas de cinema a partir desta quinta-feira, 27 de janeiro.

Apesar de o livro com o mesmo nome, de William Lindsay Gresham, ter dado origem a um filme de 1947, este projeto não é um remake e o luso-canadiano não usou a anterior versão como referência. A história passa-se nos anos 30 e divide-se em duas partes e dois cenários muito diferentes. O primeiro é um circo itinerante, onde Stanton Carlisle (Bradley Cooper) se vê acolhido por uma vidente, Zeena (Toni Collette) e o marido, Pete (David Strathaim). Inteligente, absorve tudo o que pode (muitas vezes de forma duvidosa) e na década seguinte é um sucesso entre a elite poderosa e rica de Nova Iorque, onde faz um número de mentalista com Molly (Rooney Mara), que abandonou a feira para ir com ele. Surge então uma psiquiatra misteriosa, Lilith (Cate Blanchett), que pode ser ainda mais perigosa do que Stanton.

O guarda-roupa destas personagens foi quase todo criado de raiz, isto porque Luís Sequeira sabia que era impensável usar peças vintage em cenas com chuva, por exemplo. “Iam desintegrar-se”. As roupas dos figurantes foram alugadas na Europa, já que foi impossível encontrar o que era preciso na América do Norte. Estava tudo destinado a outros filmes. No entanto, a peça fundamental para o guarda-roupa estava em casa do figurinista desde o final dos anos 80: três volumes sobre moda masculina dos anos 30 comprados nas Amoreiras, em Lisboa.

A partir do Canadá, o responsável pelo guarda-roupa de “Nightmare Alley — Beco das Almas Perdidas” contou esta e outras histórias ao Observador, explicou a importância da cor vermelha nos visuais e revelou o que guardou do projeto.

Vamos começar pelo início do projeto, que para si foi em 2018. As coisas avançaram muito rápido apesar de depois terem sido travadas devido à pandemia, certo?

Sim, começamos a falar em 2018 e no início de 2019 estava a trabalhar num filme na Austrália quando recebi a chamada a dizer que este projeto ia avançar. Originalmente íamos filmar dali a 15 semanas. Ainda tinha um par de semanas na Austrália e tive de me meter num avião, vir para Toronto durante alguns dias e depois voar de imediato para a Europa para começar a recolher peças de roupa. Tive uma reunião rápida com o Guillermo sobre o look geral e com isso avancei e comecei a reunir tecidos e peças de lojas de aluguer na Europa e também a fazer pesquisa fotográfica.

Essa pesquisa levou-o também até às memórias da sua família? Estou a falar especificamente do lado português, já que a sua mãe era modista.

Sim, claro. A minha mãe era designer de vestidos de noiva em Lisboa e tinha o portfólio dela, digamos assim. Tinha também fotos antigas mas sendo na Europa [o que se usava] era um pouco diferente da América do Norte.

Cria as peças mas também compra muitos acessórios em feiras e lojas vintage. Consegue escolher um desses adereços que seja especial por algum motivo?

Nas feiras da ladra arranjam-se sobretudo os acessórios, botões, carteiras, chapéus. A maioria das roupas foram feitas para o filme. Uma das peças que adorei era da Cate Blanchett. Agora chamo-lhe vestido sombra, porque a vemos nas sombras na primeira vez que ela aparece no Copa. Era um tecido de veludo que tinha umas franjas entrançadas douradas. Na minha opinião era esplêndido, foi lindíssimo de fazer e foi incrível vê-lo nela. Antes de ir para o set, ela virou-se para mim e disse: “Senhor Sequeira, isto é um lindo vestido”. O que foi um selo de aprovação. Foi ótimo trabalhar com ela, como foi com a Toni Collette, a Rooney Mara e o resto do elenco, mas lembro-me de esse ser um bom momento de congratulação, um comentário vindo de uma das estrelas.