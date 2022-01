O problema de Blaise Pascal e o triunfo do smartphone

Que andamos todos à procura de alguma coisa — um bem sem espinhas, sem notas de rodapé, capaz de calar de vez as queixas da alma — é um lugar-comum do pensamento ocidental. E que a vida tem a estranha e teimosa mania de nos dar para trás, de pôr entraves à própria corrida que nos pôs a correr, qualquer pessoa minimamente atenta já se deu conta. Seja através de governos incompetentes, cônjuges temperamentais, lamentáveis defeitos próprios ou outras adversidades quaisquer, o tempo corresponde a uma sucessão mais ou menos airosa de negações da nossa aspiração suprema. O que Blaise Pascal descreveu com particular agudeza foi a maneira como, ensanduichados no meio deste mal-entendido entre o extraordinário bem que queremos e o ordinário mal que temos, tendemos a desviar o olhar do conflito, por meio de subterfúgios mais descarados ou mais subtis. Estamos predispostos para a alienação. Sentimos um apelo no sentido de não olhar nos olhos o problema que, no dia do nosso nascimento, veio pespegado a tudo; é o “Embriagai-vos!” que Baudelaire eternizou no Spleen de Paris: “De vinho, poesia ou virtude, não interessa. Mas embriagai-vos.”

Seria preciso uma tese de doutoramento para explicar isto. Mas há duas perguntas que ajudam a entrar na visão pascaliana. Porque é que é tão aliciante viver com pé e meio no futuro, imaginando as glórias por vir, sonhando as conquistas do amanhã, projetando permanentemente o que só mais tarde há-de ser — mesmo depois de tantos projetos que não pagaram o que prometiam? E porque é que exercem sobre nós um fascínio tão poderoso coisas que, no fundo, estamos fartos de saber que valem pouco, e não chegam para dar sentido à trabalheira de existir? Segundo Pascal, normalmente isso acontece porque estamos desesperados, ainda que de modo inconsciente, por fugir à impressão desoladora do nosso estado presente. Impressão essa que traduz o tal desencontro de fundo entre a plenitude a que aspiramos e a experiência comparativamente pobretanas que nos é dado ter.