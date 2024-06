O que acontece a um bailarino quando pára de dançar?

“Bailarino académico-clássico de incontestável valor artístico e com uma ética de trabalho irrepreensível”, escreveu sobre ele Carlos Prado, então diretor artístico da CNB. “A excelência do trabalho que desenvolveu ao longo destes anos fez de Carlos uma referência incontornável no panorama da dança, tanto a nível nacional como internacional, e um exemplo para todos os jovens que aspiram alcançar a distinção artística, o respeito do público e a admiração dos seus pares.”

Nascido em Madrid, era garoto quando pousou o olhar na televisão, inebriado pelos movimentos do bailarino espanhol Antonio Gades. Não havia nem um rapaz naquela primeira aula de ballet em que apareceu pouco depois envergando um kimono do karaté. Aos sete anos, obteve uma bolsa de formação na escola de dança de Victor Ullate, passando a integrar a companhia do mestre e coreógrafo espanhol nove anos depois. Tornou-se primeiro bailarino em 1999 e deu o salto para a Companhia Nacional de Bailado em 2001. Foi bailarino estrela convidado da Ópera Estatal de Praga e de Istambul, recebeu prémios e elogios da crítica. Agora, no momento em que faz trinta anos de carreira numa das profissões fisicamente mais exigentes, escolheu parar.

No Teatro São Carlos, Pinillos senta-se com o Observador e recorda aquele dia invernoso. “Sempre quis sair do palco em silêncio. Acho que agora quem deve levantar a voz são os jovens artistas”, diz. Veste calças jeans e um casaco de cabedal, a voz é baixa e o tom pacífico. “Enquanto bailarinos, somos, desde crianças, avaliados todos os dias. Pelo professor, pelo diretor, pelo público, pelo coreógrafo, pelos colegas. O físico é um status”, acusa.