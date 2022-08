Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A visita do cardeal-patriarca de Lisboa ao Vaticano para uma reunião com o Papa Francisco na semana passada, após vários dias de debate público em torno da crise dos abusos sexuais de menores na Igreja Católica em Portugal, levantou grande especulação sobre se estaria para breve uma possível saída de D. Manuel Clemente do cargo.

O Patriarcado de Lisboa, no curto comunicado em que revelou a reunião, disse apenas que o cardeal tinha sido recebido “pelo Papa Francisco, em audiência privada, no Vaticano”. Sobre o tema do encontro, o Patriarcado falou apenas de um “clima de comunhão fraterna” e de um “diálogo transparente sobre os acontecimentos das últimas semanas que marcaram a vida da Igreja em Portugal“.

