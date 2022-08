Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A crise dos abusos sexuais de menores entre o clero católico está longe de ser uma novidade no seio da Igreja global. Na verdade, as suas raízes mais profundas podem ser encontradas nos primeiros séculos do Cristianismo — e a crise que a Igreja atravessa atualmente estalou no início da década de 1980, com a eclosão dos primeiros casos de abusos no sul dos Estados Unidos. Desde então, o escândalo cruzou fronteiras e alargou-se gradualmente a todo o mundo, atravessando continentes e percorrendo já três pontificados. A resposta da Igreja também mudou. João Paulo II foi o primeiro a ser confrontado com o escândalo do encobrimento dos abusos (e sabe-se hoje que ele próprio foi conivente com algumas situações); Bento XVI era Papa quando o escândalo conheceu um agravamento sem precedentes (basta pensar no caso irlandês); e foi já com o Papa Francisco que a Igreja deu um decisivo murro na mesa, mudando radicalmente regras e procedimentos e implementando uma política de tolerância zero.

Durante as últimas quatro décadas, à medida que os escândalos se sucediam por todo o universo católico, Portugal parecia manter-se imune à crise dos abusos. A meia dúzia de casos que surgiram nos últimos anos foi sempre caracterizada como um conjunto situações pontuais, anómalas e prontamente resolvidas por uma hierarquia eclesiástica que insistia que a crise dos abusos era um problema endémico de outros países e que não tinha tradução em Portugal. Casos como o do padre Luís Mendes, condenado a 10 anos de cadeia por abusar sexualmente de vários seminaristas no Fundão, absorveram praticamente toda a atenção mediática numa crise quase sempre tratada como uma questão judicial — e quase nunca como uma situação com origens teológicas, doutrinárias e eclesiológicas dentro da poderosa instituição em que a Igreja Católica se transformou ao longo de quase dois milénios.

