Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O atual cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores relativa a um sacerdote do Patriarcado e chegou mesmo a encontrar-se pessoalmente com a vítima, mas optou por não comunicar o caso às autoridades civis e por manter o padre no ativo com funções de capelania. Além disso, o sacerdote continuou a gerir uma associação privada onde acolhe famílias, jovens e crianças, com o conhecimento de D. Manuel Clemente. Tudo, porque, justifica o próprio Patriarcado ao Observador, a vítima, que alega ter sofrido os abusos na década de 1990, não quis que o seu caso fosse público e queria apenas que os abusos não se repetissem.

A atuação do Patriarca de Lisboa contraria tanto as atuais normas internas da Igreja Católica para este tipo de situações, que determinam a comunicação às autoridades civis de todos os casos, como os apelos repetidos feitos quer pela comissão independente liderada pelo psiquiatra Pedro Strecht quer pela Polícia Judiciária para que todos os casos, até aqueles que já se encontrem prescritos no plano judicial, sejam comunicados às autoridades, uma vez que a probabilidade de repetição deste tipo de crimes ao longo do tempo é consideravelmente elevada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.