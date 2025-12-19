O voluntariado como um exercício de humanidade

Cuidar de uma pessoa com uma doença avançada é muito para além do simples ato de cuidar do outro. Ser um cuidador implica fazer um trabalho interno, uma preparação, para que o que se oferece ao doente seja feito da forma mais plena e completa possível. As pessoas com doenças avançadas implicam uma série de cuidados integrais, que vão desde os aspetos físicos, psicológicos, sociais, espirituais, ao próprio bem-estar e preparação para o luto do cuidador. Dignificar o fim é uma tarefa que implica resiliência. Ter alguém que se possa juntar a este caminho, oferecendo o seu tempo e as suas habilidades para amparar doentes e familiares, pode fazer toda a diferença. Na área dos cuidados paliativos, como em tantas outras, o papel de um voluntário é crucial. Afinal, ser voluntário é estender a mão quando alguém precisa. É compartilhar tempo, ouvir histórias e acender esperança, descobrindo que ajudar o outro também cura, ensina e dá sentido à própria vida.

Nada melhor do que exemplos para perceber o impacto

O projeto “Paliativos Consigo”, uma Equipa Domiciliária de Cuidados Paliativos (EDCP), nasce em 2021, fruto do apoio do Programa para o Apoio Integral a Pessoas com Doenças Avançadas – Humaniza. Abrangendo um total de 180.000 residentes, funciona sete dias por semana. Posteriormente, e fruto de uma proposta de uma das associações com quem estabelece protocolo, é criado um banco de voluntários, com a disponibilização de recursos humanos para o efeito. O projeto “Voluntários Consigo”, o banco de voluntários da ULS Alto Ave, surge, assim, da necessidade verificada pela equipa em fornecer um apoio complementar e diferenciado a utentes e familiares. “O Programa Humaniza impulsionou a formação e integração do voluntariado no apoio domiciliário em doentes de Cuidados Paliativos. Contribuiu para melhorar a proximidade e sensibilização na comunidade, na melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de fim de vida, cuidando dos aspetos emocionais, sociais e espirituais”, quem o diz é Marta Figueiredo, Psicóloga e orientadora do banco de voluntários, esclarecendo a dinâmica do mesmo: “Desde 2021, que os voluntários fazem visitas domiciliárias de acordo com a sua disponibilidade, dos utentes e família, geralmente com visita semanal.

Atualmente, a equipa conta com nove voluntários a fazer domicílios. Contudo, e até chegar a esse momento, o voluntário passa por um rigoroso processo de avaliação, de forma a estar apto a desempenhar este importante papel. “Para trabalhar com esta população específica, em primeiro lugar, a pessoa tem de demonstrar interesse, motivação e ter um perfil ajustado às necessidades deste tipo de voluntariado. Iniciamos o processo de seleção com uma entrevista individual e aplicação de testes de personalidade, para validarmos a robustez psicológica. Posteriormente, iniciam uma formação especializada com Médico, Enfermeiro, Psicólogo e Assistente Social, baseada nos cursos da Fundação ”la Caixa” e segue-se um breve estágio com a EDCP. Depois, de acordo com os requisitos e sendo aprovados, passam a integrar a equipa e a dar apoio aos nossos doentes”, esclarece Marta Figueiredo, que não hesita em sublinhar o serviço indispensável que é desempenhado por estes membros da equipa, no que diz respeito à proximidade às famílias e à própria articulação com as equipas médicas. Para a psicóloga e orientadora da iniciativa, “o caminho do voluntariado em Portugal começa e melhorará com estas iniciativas de esclarecimento à comunidade e de instrução para que percebam que acrescentam muito valor em todos os domicílios que fazem. A participação e colaboração de voluntários, e a sua integração nas equipas, complementa o modelo de apoio biopsicossocial e acrescenta valor humano e em saúde. É fundamental garantir as suas condições físicas, mentais e emocionais para esta atividade”, acrescenta, rematando: “Parafraseando, Viktor Frankl – o que destrói o homem não é o sofrimento, é o sofrimento sem sentido – e os voluntários têm um papel importante no alívio de sofrimento”.