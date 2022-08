Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos dois primeiros episódios de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder” existem várias confirmações de expectativas em relação à série, anunciada há algum tempo pela Amazon, atrasada pela pandemia, mas com uma ideia persistente: de que seria a produção para televisão mais cara até ao momento. O dinheiro é visível nos episódios que chegarão à Prime Video esta sexta-feira, 2 de setembro, como também é óbvia a vontade de construir este mundo ao longo de várias temporadas. Ainda não se sabe o número certo – especula-se que, pelo menos, serão cinco – mas a primeira, de oito episódios, já está (quase) aí.

Desde a compra dos direitos de “O Senhor dos Anéis” pela Amazon em 2017 que era mais ou menos esperado que esta seria a resposta a “Game Of Thrones”. Acontece num momento peculiar, semanas após a estreia do primeiro spin-off de “GOT”, “House Of The Dragon”. Apesar de serem mundos fantásticos diferentes, concorrem pelo mesmo tipo de audiência – mais fã, menos fã. A boa notícia é que o “O Senhor dos Anéis” não precisou de uma GOTização para se fazer mostrar. Apesar dos trailers sugerirem uma corrida ao poder, os dois primeiros episódios tornam aparente que tudo existirá em volta de um renascer do mal. Megan Richards, uma das atrizes de “Os Anéis do Poder”, confirmou mesmo isso ao Observador numa entrevista no início desta semana.

O receio era compreensível. Afinal, porque não seguir uma fórmula de sucesso? Mas “Os Anéis do Poder” surge em total coerência com “O Senhor dos Anéis” – certo, outra fórmula de sucesso –, apesar de não ser bem o mesmo mundo que muitos ficaram a conhecer com os filmes de Peter Jackson. A história acontece na Segunda Era da Terra Média, ou seja, alguns milénios antes dos três livros/três filmes mais importantes. Começa com o fim da guerra com Morgoth e é o momento do crescimento de poder de Sauron (e, eventualmente, da sua primeira queda). É também a era em que os anéis do poder são criados, quando Sauron engana tudo e todos para os mandar fazer.

[o trailer de “Os Anéis do Poder”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.