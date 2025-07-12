Operação Nexus. A fraude de 4,5 milhões de euros, a "Bíblia", o "Cocó Verde" e a filha de um ex-secretário de Estado do PSD

A montante, a empresa contactava marcas fornecedoras conhecidas no mercado, designadamente, segundo a investigação, Cisco, Palo Alto, Epson, Checkpoint, Del, Aruba e Netskope, com quem fazia acordos para indicar às entidades públicas (e outras) as soluções informáticas daquelas empresas como as mais adequadas para as necessidades a suprir nos futuros concursos. Essas soluções eram depois refletidas nos cadernos de encargos, que modelava em conluio com elementos das entidades públicas (como Jorge Rocha, na Universidade do Porto), tendo ainda acesso a uma tabela de preços dos fabricantes diferenciada face a outros concorrentes.

Pelo meio, há outros envolvidos que ainda não foram identificados pela investigação. Um deles foi apelidado por Jorge Rocha pela alcunha de “cocó verde” durante conversas que foram escutadas pela Polícia Judiciária.

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Além de Paulo Ferreira e Jorge Rocha, a investigação destaca a participação de Fernando Romão, business development manager da DecUnify desde março de 2023, José Oliveira, vogal da administração da empresa, Miguel Figueiredo, diretor de vendas no Porto, e Joana Amaro, business unit manager daquela sociedade desde janeiro de 2025 e anterior gestora sénior de vendas.

Joana Amaro é também filha de Álvaro Amaro, antigo secretário de Estado durante os governos de Cavaco Silva, ex-presidente da câmara da Guarda e Gouveia e ex-eurodeputado social democrata, que acabaria por renunciar ao mandato no Parlamento Europeu em 2023, após ser condenado a três anos e meio de prisão com pena suspensa por prevaricação de titular de cargo político — condenação essa que foi confirmada pela Relação de Coimbra em junho de 2025.

Eis os crimes imputados aos cinco arguidos:

Paulo Ferreira e José Oliveira: seis crimes de fraude na obtenção de subsídio, oito crimes de corrupção ativa e um crime de participação económica em negócio,

Jorge Rocha: sete crimes de corrupção passiva e cinco crimes de fraude na obtenção de subsídio,

Fernando Romão: cinco crimes de fraude na obtenção de subsídio e oito crimes de corrupção ativa,

Joana Amaro: um crime de fraude na obtenção de subsídio e um crime de participação económica em negócio.

Regressando a Paulo Ferreira, a investigação tem indícios fortes de que o diretor da DecUnify propôs a Jorge Rocha a defesa dos interesses da DecUnify nos concursos relacionados com a Universidade do Porto e as suas múltiplas instituições, como a FEUP ou a I3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde), quer na configuração dos procedimentos de acordo com os objetivos da empresa, quer pelo fornecimento de informação privilegiada.

A contrapartida para Jorge Rocha, ao que o Observador apurou, passou pela oferta de equipamento informático para uso pessoal e para as empresas Voipunify Telecom, Lda. e Workinnet – Consultoria Informática, Lda., das quais este arguido é sócio, bem como a oferta (por José Oliveira) de quatro bilhetes (dois para a zona VIP, onde a DecUnify teria um camarote) para assistir ao jogo de futebol entre o FC Porto e o Boavista, em dezembro de 2024, no Estádio do Dragão.

Entre o material dado como contrapartida esteve um Dell Mobile Precision Workstation 7780, com valor de mercado entre 2.000 e 5.000 euros, uma dock, com valor de mercado entre 200 e 300 euros, e um Ultra Sharp 324K, com valor de mercado entre 800 e 2.000 euros. E, assim, terão sido viciados ao longo dos últimos anos dezenas de contratos públicos para sistemas de rede e software de segurança.

Modus operandi continuou mesmo com troca de funções

A transição de Jorge Rocha da Universidade do Porto Digital (UP Digital) para a FEUP não quebrou o rumo das operações delineadas, embora tenha obrigado a ajustamentos e múltiplos contactos dos intervenientes para prosseguir com o suposto plano delineado por Paulo Ferreira.

Além das instruções trocadas para procurar manter as mesmas pessoas ligadas ao controlo dos concursos públicos a lançar, Paulo Ferreira disse a Fernando Romão para controlar as compras das diferentes faculdades: caso houvesse um concurso público com a Cisco (que indicaria preços para a DecUnify), a DecUnify estaria garantida; caso fosse por ajuste direto das escolas, Fernando Romão teria de atuar junto destas entidades.

Ou seja, Paulo Ferreira era o supervisor das operações para os concursos junto da Universidade do Porto, instruindo Fernando Romão (e antes deste Miguel Figueiredo) para as ações necessárias a garantir os interesses da DecUnify.