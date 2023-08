Esta tarde, o Papa Francisco presidiu, no Mosteiro dos Jerónimos, à Oração das Vésperas, onde estiveram diversos membros da Igreja. Na homilia que proferiu não deixou escapar a crise dos abusos sexuais de menores, com uma referência expressa à “desilusão e aversão que alguns nutrem face à Igreja, devido às vezes ao nosso mau testemunho e aos escândalos que desfiguraram o seu rosto e que nos chamam a uma humilde e constante purificação, partindo do grito de sofrimento das vítimas que sempre se devem acolher e escutar”.

Segundo o Pontífice, o risco de “quando nos sentimos desanimados, é descer do barco, acabando presos nas redes da resignação e do pessimismo”. Citou Padre António Vieira, São João de Brito e Fernando Pessoa. Leia em baixo o essencial de uma homilia, de acordo com a tradução oficial do Vaticano — ainda que, em diversos momentos, o Papa tenha feito improvisos e usado do seu humor.

“Prezados Irmãos Bispos,

Amados sacerdotes e diáconos, consagradas, consagrados e seminaristas,

Queridos agentes pastorais, irmãos e irmãs, boa tarde!

