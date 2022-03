Os 15 anos de carreira de Diogo Miranda: “Se esta é a minha profissão de eleição para o resto da vida? Provavelmente não”

Voltando à experiência na Inditex, o que é que isso lhe deu?

Tinha 18 anos e era responsável pela Zara Woman, além de colaborar com outras marcas, como a Bershka ou a Stradivarius. Fazia muitas malhas, talvez por isso hoje em dia não faça malhas, acho que fiquei traumatizado [risos]. Aprendi muito, se amanhã for contratado sei como funciona a indústria, mas ao fim de um ano e meio não me sentia feliz, já não me dava prazer porque era tudo sobre dinheiro. Uma t-shirt não podia ter um bolso ou um botão porque já ia encarecer dois euros e a minha criatividade começou a ficar muito castrada com isso. Nessa altura, o Portugal Fashion tinha acabado de lançar um programa de jovens criadores, que se chamava Programa Aliança, entrei e comecei a conciliar as duas coisas, ou seja, trabalhava na empresa e ao mesmo tempo tinha um mini escritório em Felgueiras onde recebia amigos e vendia algumas peças que adaptava.

Recorda-se da sua primeira coleção?

Não propriamente, lembro-me que foram 10 coordenados femininos e que despachei aquilo numa semana. Hoje já não me identifico com aquela coleção, mas as coisas estavam a correr bem, recebia bom feedback, as pessoas estavam curiosas com o meu trabalho e acabei por abdicar do que fazia na Inditex para criar uma marca própria. Comecei num atelier pequenino, depois abri uma loja pequena em Felgueiras, até que consegui contratar uma pessoa para trabalhar comigo. Os clientes começaram a chegar e quando dei por mim já estava 100% dedicado à marca.

Sentia que já tinha uma identidade ou ainda estava a encontrá-la?

Na altura achava que sim, mas o meu gosto e a minha visão são hoje completamente diferentes. Por isso é que acredito que as coisas têm sentido num determinado momento, não quero dizer que agora fizesse tudo diferente, naquela época fez sentido fazer assim.

Quando começou a ganhar segurança e confiança no que fazia e no que apresentava?

No início ficava sempre muito inseguro, atualmente já não fico tanto, acho que isso acaba por vir com a maturidade e a experiência. Sou um eterno perfecionista e insatisfeito, essa necessidade de fazer muita coisa e coisas novas para me superar está sempre presente em mim.