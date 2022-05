Os melhores trilhos perto de Lisboa para percorrer em família

Agora que os dias de sol parecem ter chegado para ficar, está na hora de alterar os hábitos de lazer e mudar as atividades do interior para o exterior. Com tantas magníficas paisagens naturais em Portugal, porque não explorá-las a pé? Aproveite para afastar os mais pequenos da televisão, dos tablets e telemóveis, e leve-os a respirar ar puro enquanto brincam e aprendem com a natureza.

Neste artigo deixamos-lhe 5 sugestões de trilhos pedestres e outros percursos, localizados a uma curta distância de Lisboa. Só terá de marcar o dia na sua agenda, calçar uns bons sapatos de caminhada e abastecer as mochilas da família com snacks e água. Para colocar a cereja no topo do bolo nada melhor do que fazer o percurso de ida e volta ao volante do seu carro novo, com a ajuda do motor de busca PiscaPisca.Pt!

Na Rota dos Dinossauros – Lourinhã