Os Óscares vistos do sofá, minuto a minuto: pelo menos deste lado estivemos em segurança

Nada disto significa que não se continue a fazer grandes filmes. Claro que continua. Tantos como sempre – ou mais. Este ano, estavam todos emprateleirados na categoria de Melhor Filme “Internacional” (“Drive My Car”, “A Pior Pessoa do Mundo”, “A Mão de Deus”…) ou perfeitamente subnomeados tendo em conta todas as categorias que mereciam (“Licorice Pizza” ou “A Filha Perdida”). Mas a 94.ª entrega dos Óscares, que era para ser a da celebração do regresso à vida normal, depois da pandemia, e sobretudo – sobretudo – a ocasião e o palco de uma mensagem global pela paz e em defesa da Ucrânia, foi só uma coisa chata e cobarde, em que um ator demasiado cheio dele e da sua importância se levantou para bater noutro. O ator do ano chama-se Volodymyr Zelensky. Já o sabíamos antes e continuamos a saber depois. As coisas importantes seguem dentro de momentos.

01h00: As irmãs Venus e Serena Williams lançam a atuação de Beyonce: “Be Alive”, canção nomeada ao Óscar pelo filme “King Richard”. É uma celebração do regresso à vida em verde-pistachio. Toda a gente veste verde-pistachio. À atenção da segunda série de “Squid Game”. Ou da equipa portuguesa em futuras edições dos “Jogos sem Fronteiras”.

01h06: Voltamos ao Dolby Theatre dois anos e 1.295.378 máscaras descartáveis depois. Há ainda mais do que isso – três anos – que a cerimónia não tinha anfitrião; este ano tem três. Só por causa das coisas. Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall. Dizem que contrataram três mulheres porque sai mais barato do que contratar um homem. Todas as piadas são certeiras, como o exemplo ilustra, mas sempre a acentuar aquele sabor estranho a pescadinha no rabo da boca: a indústria que faz piadas moralistas sobre ela própria para mostrar que é muito modernaça e muito democrática.

01h11: Um plano da plateia confirma uma velha certeza: tudo muda na vida… exceto o nariz da Nicole Kidman.

01h12: Um genérico saído dos anos 80 anuncia todas as estrelas que vão aparecer ao longo da noite. A solução revolucionária que os produtores da cerimónia arranjaram para tentar convencer a malta a não desistir de ver.

01h16: Amy Schumer distribui grandes piadas. A melhor versa sobre o empenho de Leonardo Di Caprio em prol do ambiente e do planeta que vai deixar para as namoradas. Há esgares de surpresa na audiência, mas, a esta hora, ainda ninguém se levanta para bater em ninguém.

01h21: A melhor atriz secundária é Ariana DeBose, de “West Side Story”, que já tinha sido a escolhida pelos pares, nos prémios do Screen Actors Guild. É também o primeiro Óscar perdido para “O Poder do Cão”, “Belfast” (Dame Judi Dench), “A Filha Perdida” e até para “King Richard”.

01h29: É outro dos motivos de interesse da cerimónia. Timothée Chalamet está vestido com o que temos quase a certeza de ter sido um fato vestido por Lara Li em 1986. Podia era ter apertado o botão.

01h31: Altura para o Óscar de melhor som. Porque a Academia, finalmente, fundiu os dois num e já não temos de discutir até às três de amanhã com aquele amigo que garante que edição-de-som-e-mistura-de-som-são-coisas-completamente-diferentes-não-percebes-nada-de-cinema. Quem ganha? “Dune”. Que é como quem diz: mais um tiro n’ “O Poder do Cão”.