Os vencedores, os vencidos e o resiliente do Congresso do PSD

Se há pessoa que já enganou várias vezes a morte política é Luís Montenegro, o que obriga a ter especial cuidado com as leituras que se fazem. A lista de desaires é longa: perdeu duas vezes a Câmara de Espinho, perdeu quando concorreu à liderança do PSD/Aveiro e perdeu duas vezes para Rui Rio quando tentou tomar o partido — há meia dúzia de anos era apupado pelos mesmos militantes que agora o reverenciam. Quando finalmente chegou à presidência do PSD, muitos apostaram que não seria mais do que um líder para queimar durante a maioria absoluta de António Costa. E ei-lo primeiro-ministro há mais de dois anos, com duas vitórias legislativas no bolso, a segunda com especial sabor por ter sido um referendo à sua integridade. A partir da Mesa do Congresso elogiaram-lhe a “resiliência” que tem demonstrado e não será para menos. Dito isto, não há como não reconhecer que está num momento difícil: José Luís Carneiro começa a mostrar os dentes, André Ventura já não esconde que tudo fará para lhe tomar o lugar e o risco de o Governo atolar no pântano é muito real. Não sabe exatamente o que esperar de António José Seguro e Pedro Passos Coelho, o maior dos fantasmas, não sai de cena. Deste Congresso fica a clara sensação de que está à espera do melhor momento para se atirar para o chão e gritar penálti, mas este não é ainda o tempo. Precisa de mostrar mais trabalho antes de carregar (mais) na tese da vitimização. Os próximos seis meses (época de incêndios, pressão nas urgências hospitalares e Orçamento do Estado) serão um teste à resistência de Luís Montenegro. Vai precisar, como alguém lhe prescreveu a partir do palco do Velódromo de Sangalhos, de paciência de Jó. E alguma sorte.