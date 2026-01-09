Pacote da habitação do Governo avança para a especialidade, onde PS promete ser "construtivo" apesar dos "esgares" do ministro

O PS deu a mão ao Governo na votação das alterações às regras do licenciamento urbanístico, com a abstenção nessa proposta, mas votou contra o pacote fiscal que, ainda assim, foi aprovado graças à abstenção do Chega. Os dois diplomas vão, agora, descer à especialidade e os maiores partidos da oposição prometem endurecer o diálogo, com o Chega a exigir “mais do que medidas avulsas, de curto prazo” e o PS a garantir que terá uma “abordagem construtiva” apesar de criticar a atitude e os “esgares” do ministro Miguel Pinto Luz.

Ao Observador, o deputado Miguel Costa Matos, do PS, disse após a votação que “agora que os projetos desceram à Comissão, esperamos poder chegar a um consenso sobre incentivos fiscais que realmente estimulem a oferta e que evitem a injustiça de um professor, enfermeiro ou comerciante pagar mais IRS do que alguém que cobra uma renda até 2.300 euros [10%]“.

Momentos antes, os socialistas tinham votado contra o pacote fiscal – defendido no debate não só por Pinto Luz mas, também, pelo ministro das Finanças –, uma proposta legislativa que prevê, entre várias outras medidas, incentivos fiscais importantes para senhorios desde que arrendem as casas a um valor “até” 2.300 euros por mês, o tal valor de referência que continua a ser unanimemente criticado pelos partidos mais à esquerda. Joaquim Miranda Sarmento frisou que o que está em causa são rendas “até” 2.300 euros, o que inclui todos os níveis abaixo disso, como 1.000 ou 1.500 euros de renda.

“O preço mediano em Lisboa estará em 1.800 euros, significa o preço por metro quadrado de 18 euros. O que significa que a renda de 2.300 euros dá para um apartamento de 128 metros quadrados. Um T3, que para uma família com dois filhos é absolutamente necessário”, disse Miranda Sarmento, acusando a esquerda por estar a “dizer que a classe média – enfermeiros, técnicos superiores do Estado, diretores de segunda linha de empresas – que queiram e precisem de morar em Lisboa, em Benfica, no Lumiar, em Telheiras, e precisarem de um T3, não o podem ter”.

Durante o debate, o PS criticou o Governo por estar a apresentar medidas que não protegem as famílias mas, sim, os senhorios. E o Livre, na mesma senda, afirmou que estas propostas do Governo “não são uma política de habitação mas, sim, um plano de negócios”, destacando as salvaguardas jurídicas que protegem os investidores em caso de mudanças legislativas e o risco de “fundos de investimento explorarem rendas de 2.300 euros por mês”. O PCP diz que a definição deste valor, por parte do Governo, só vai contribuir para “a espiral inflacionista” nos preços das casas.

“O programa que o Governo aqui apresenta é um programa com três palavras de ordem: oferta, oferta e oferta”, ripostou Miranda Sarmento, acrescentando que “é preciso mais oferta no arrendamento” e “os agentes económicos respondem a incentivos”, daí a necessidade de reduzir o IRS nos níveis propostos. Mas o PS, que votou contra esta proposta, já avisou que não aceitará que rendas tão elevadas sejam apoiadas pelo Estado, acusando o Governo de “gastar dinheiro em coisas que não funcionam” e ajudar quem não precisa, isto é, inquilinos abastados e senhorios.

Ex-ministra Marina Gonçalves critica “esgares” no rosto do seu sucessor

Por outro lado, apesar desse voto contra no “pacote fiscal”, os socialistas foram mais conciliadores – abstendo-se, apenas – na votação da proposta de alterações na área dos licenciamentos, uma área onde o PS interveio há menos de dois anos com o “simplex” urbanístico de 2024. Dirigindo-se ao seu sucessor, Marina Gonçalves, ministra da Habitação do governo de António Costa, frisou que “o PS é construtivo”.

“O PS olha para o Simplex e sabe que é importante continuarmos a trabalhar”, afirmou Marina Gonçalves, denunciando o que considerou ser um tom pouco respeitoso na expressão facial de Pinto Luz. “Apesar dos seus esgares, de alguma ironia nas suas expressões, nós somos mesmo diferentes porque queremos mesmo melhorar a vida dos portugueses, por isso fazemos um compromisso de estarmos abertos ao diálogo“, atirou a deputada socialista.

Em concreto, nesta área dos licenciamentos e do regime urbanístico, “tudo o que for para simplificar contam com o PS, o que for para recuar não contam com o PS”, afirmou Marina Gonçalves, acusando o Governo de estar a “reintroduzir alguma da burocracia que tanto diz querer combater”.