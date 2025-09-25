Governo lança “política de choque” com “rendas moderadas” até 2.300 euros, mas rejeita que seja “apoio aos ricos”

Todos os contratos de arrendamento vão poder passar a deduzir no IRS 900 euros por ano a partir de 2026 (e 1.000 euros em 2027), não apenas aqueles que têm um valor mensal até 2.300 euros. Esses 2.300 euros são o limiar do que é considerado uma “renda moderada” pelo Governo, mas, ao contrário do que o primeiro-ministro tinha dito na véspera, o “bónus” maior em IRS aplica-se a todos. O esclarecimento foi dado pelo ministro das Infraestruturas e Habitação num curto encontro com jornalistas para explicar a nova leva de medidas contra a crise no acesso à habitação. Nesse encontro, Pinto Luz sublinhou que “só em Portugal” é que um casal cujos salários podem pagar uma renda de 2.300 euros é considerado “rico“.

As medidas foram apelidadas, por Luís Montenegro, de “política de choque” com o objetivo de “atacar” o problema da habitação – e “abanar o mercado de construção e arrendamento” .

Na semana anterior tinham sido anunciadas várias propostas, mais direcionadas ao património e construção pública e nesta quinta-feira o foco foi para o arrendamento, bem como o estímulo fiscal à construção – finalmente, o muito aguardado IVA da construção a 6% – e a simplificação dos processos de licenciamento, construção e reabilitação. E até dezembro, acrescentou o ministro das Infraestruturas, haverá mais medidas para apresentar, em várias áreas como as regras dos despejos e das heranças indivisas. E, também, nova regulação para a mediação imobiliária e para os condomínios. O regime é para vigorar até 2029.

Para já, porém, as novidades desta quinta-feira tinham sido antecipadas, em parte, por Luís Montenegro no debate quinzenal da véspera, no parlamento. Numa nova declaração em São Bento, sem direito a perguntas, esta quinta-feira, o primeiro-ministro explicou melhor algumas das questões que tinham ficado no ar quando anunciou, por exemplo, que os senhorios vão pagar menos IRS (10%) se praticarem rendas “moderadas“.

Essa foi, aliás, uma das novidades que Montenegro trouxe do Conselho de Ministros. O Governo vai “acabar com o conceito de arrendamento acessível e criar o conceito de preço moderado“. Em concreto, para os senhorios, isso significa que a taxa de IRS aplicada às rendas pode baixar de 25% (quando não se opta pelo englobamento, que é a maioria dos casos) para 10% se forem celebrados contratos com a duração mínima de três anos e for cobrado aos inquilinos um valor máximo (mensal) de 2.300 euros.

Governo vai “garantir condições de vida digna” aos trabalhadores do setor da construção ↓ Mostrar ↑ Esconder O Governo vai apoiar os trabalhadores do setor da construção com alojamento temporário. Em declarações aos jornalistas, Miguel Pinto Luz fez referência à necessidade de “garantir condições de vida digna” aos trabalhadores do setor da construção. O apoio, justificado pela participação no “esforço nacional” de construir mais habitação, passa por lhes garantir alojamento temporário “em sede de estaleiro”, adiantou o ministro. Ao abrigo desse diploma, detalhou a secretária de Estado da habitação, Patrícia Gonçalves Costa, os trabalhadores poderão ser instalados nas imediações das construções, em contentores ou casas existentes adaptadas, durante o tempo de obra, sem recurso a procedimento urbanístico. “É um processo ágil”, classificou, adiantando que a medida poderá ser extensível aos setores da agricultura e do turismo.

Vai manter-se o IRS/IRC de 0% nas rendas com valor 20% (ou mais) abaixo da mediana calculada para cada município do país – tanto para os contratos existentes como, eventualmente, para novos. Mas cria-se uma nova “banda” de incentivos fiscais para tentar levar os senhorios, mesmo aqueles que não querem fazer um “desconto” face ao preço mediano naquele concelho, a disponibilizar as casas no mercado.

Foi este tipo de “mecanismos” de incentivo fiscal que faltou a programas anteriores, como o Programa Arrendamento Acessível, que não foi “apetecível”, disse Pinto Luz, aos olhos da generalidade dos senhorios. Tanto que só foram celebrados, segundo os números do ministro, cerca de 2.700 contratos em todo o país – uma ínfima fração dos mais de 900 mil contratos de arrendamento que existem em Portugal.

Numa crítica à governação anterior, Pinto Luz diz confiar que com estas medidas se está a passar da “fase da proclamação” para a fase da produção de resultados mais ambiciosos.

Porquê 2.300 euros? Onde foi o Governo buscar este valor de “renda moderada”?

“O valor, eu sei, vai soar um pouco elevado”, admitiu Montenegro, na declaração feita ao início da tarde, em São Bento. “Eu sei que para um cidadão de Bragança ou Freixo de Espada à Cinta uma renda de 2.300 euros é uma fortuna. E é”, reconheceu.

“Mas uma família com dois ou três filhos em Lisboa ou Porto muitas vezes não consegue ter uma habitação a um preço inferior a este”, justificou Montenegro, insistindo que este “não é um plano só para quem tem dificuldades acrescidas“: é para “médicos, professores, agentes das forças de segurança…”, para que possam “fixar-se e constituir os recursos humanos que a nossa administração pública e as nossas empresas precisam para serem competitivas”.