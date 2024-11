Para Bia Maria é apenas o começo: "É isto que vos quero cantar, é isto que vos quero dizer. Ouçam-me"

Bia Maria acredita que este primeiro álbum revela “outro tipo de preocupações que vêm com a idade adulta” e que não tinha no início do seu percurso. Várias delas são canções íntimas, mas também universais, sobre o que significa ser uma mulher no início da idade adulta, sobre as inquietações que marcam este momento da sua vida. Tem a ver com explorar e levantar o véu sobre as suas vulnerabilidades.

“Vivo muito dentro da minha cabeça e tenho esta preocupação constante de que sou insuficiente ou insignificante no mundo, que não estou a fazer nada que importe, ou que nunca vou ser suficiente para as pessoas, tanto pessoalmente como artisticamente, que o meu trabalho não vai importar, não vai interessar. Passo o tempo todo a pensar nisso e às vezes parece só que, por estar dentro da minha cabeça, não chego a ser tudo — aliás, não chego a ser nada. Então é preciso passar cá para fora, é preciso sair da cabeça, é uma reflexão que me tem acompanhado de há alguns anos para cá, porque sou uma overthinker gigante. Para chegar a este disco tive de mostrar os meus pensamentos e essa fragilidade ao mundo. As canções são sempre o meu refúgio e escrever é uma forma de demonstrar todas as minhas inquietações.”

O single Marcha da Paridade é uma canção feminista que aponta o dedo às desigualdades de género que as mulheres continuam a protagonizar. “Sempre tive dificuldade em ser empoderada e em me revoltar contra as coisas. Aceitava tudo, ficava sempre muito calada, era tudo para dentro e não posso dizer nada porque não vai fazer diferença. Comecei a ganhar consciência de que havia coisas que não eram de todo certas e que acontecem à maioria das mulheres. E quando uma mulher começa a falar com outra e com outra e percebe que não é normal, que isto acontece a todas nós, que há um padrão… Não está correto. Não nos podem vir dizer que somos livres, quando não somos livres e estas coisas continuam a acontecer ano após ano e nada muda. Parece que o mundo acha que demos muitos passos em frente, e demos alguns, só que demos outros para trás e há muitas coisas que continuam a ser erradas e precisam de mudar. Fui enchendo e enchendo e depois isso resultou nesta música. Foi o meu grito.”