Chegou a vez de Ana Lua Caiano: "Esta música só poderia ter nascido aqui"

Nos últimos dois anos, ergueu-se uma nova força na música nacional, cruzando elementos típicos de uma certa portugalidade com uma abordagem moderna e exploratória, misturando coros tradicionais e os graves da eletrónica, fazendo adufes e melodias estranhas saídas de máquinas digitais parecerem feitos uns para os outros. Que força é essa? Mais do que nunca, apresenta-se agora; cada vez menos uma promessa e mais uma certeza. Chegou a vez de Ana Lua Caiano, que lança a 15 de março o seu álbum de estreia, Vou Ficar Neste Quadrado.

Não será, à partida, um enorme ponto de viragem. Com dois EP bem sucedidos na bagagem, Cheguei Tarde a Ontem (2022) e Se Dançar É Só Depois (2023), a jovem artista natural de Lisboa já conquistou o circuito da música alternativa e emergente em Portugal, tocando em clubes, festivais ou eventos populares no último par de anos. Não demorou muito até que o seu talento começasse a ressoar lá fora, tanto na imprensa como nos palcos — afinal, “esta música só poderia ter nascido aqui”, entre José Afonso e os Portishead, entre Fausto e Björk, com um pé numa dimensão local e outro mais global, e isso está mais do que provado que é o fator diferenciador para determinar a internacionalização de um artista português.

Ana Lua Caiano vive no futuro. Não porque a sua música seja vanguardista a esse ponto quase alienígena, mas porque, como nos lembra, é assim que as coisas se dão na música. O disco está feito há largos meses, neste momento marcam-se os concertos e planeiam-se os passos a dar no próximo ano. No presente, limita-se a cumprir aquilo que a Ana Lua (e a sua equipa) do passado planeou, com as naturais adaptações do dia a dia.

Talvez por isso mesmo, como aponta, a sua música não seja tão racional quanto possa parecer. É uma questão de equilíbrio. A grande força motriz destas canções é o instinto, as emoções, o entusiasmo obsessivo com que se constrói um tema quando se acende uma luz num momento oportuno de inspiração. É nesse “inexplicável” de que parte todo este universo que construiu, e que agora se consolida com este primeiro trabalho de longa-duração.

Uma mistura entre tradição e eletrónica, instinto emocional e razão

Não era para ser o primeiro. A ideia inicial, revela, era que os dois EPs já lançados fossem um álbum. “Só que, depois, porque um álbum demora muito mais tempo a fazer, exige mais recursos e na altura era mais complicado, decidi separá-lo em duas fases. Portanto, já tinha esta ideia de álbum à minha frente”, explica Ana Lua Caiano ao Observador.

Construir um disco maior não foi fácil; aliás, “revelou-se muito complicado”. “Nos EPs, como têm menos músicas, sinto que estou mais no controlo de tudo o que está a acontecer. Muitas vezes não consigo produzir muito tempo a mesma canção, então vou saltando de uma para a outra, mas no álbum às vezes perdia-me. Ah, já não vou a esta canção há três meses. Só a parte de definir a ordem… Tudo é mais complicado, pelo menos foi a minha experiência.”

Ana Lua Caiano refere-se à parte da pós-produção, a fase “chata” que exige editar ou regravar, quando se limam todas as arestas e se pensa exaustivamente em todos os detalhes, quando surgem dúvidas se o caminho passa por aqui ou por ali. É o momento mais “racional” e “cerebral” do processo, que sucede à tal fase mais emocional de criação pura.