Pedro Duarte dramatiza apelo ao voto útil contra "velho PS" e insiste na "degradação do clima de insegurança"

As campanhas eleitorais são uma coreografia testada e preveem, por isso, passos próprios: é natural que um candidato arranque a falar das suas ideias, organize um fim de semana com ações fortes, passe a segunda semana a apelar ao voto e nos últimos dias, num tom de crescente urgência, já não peça outra coisa — toda a gente tem de votar e levar um amigo também. Ora, sinal de que uma campanha está mesmo, mesmo renhida é quando essas etapas encolhem — e quando o candidato, neste caso Pedro Duarte, usa os primeiros dias para deixar um aviso sério à navegação: é preciso votar e apostar no voto útil para evitar o regresso do “velho PS” à câmara do Porto.

Na sede de campanha de Pedro Duarte (candidato de PSD, IL e CDS), em plena Avenida dos Aliados, o ambiente era nesta quarta-feira de motivação: foi por pouco, mas a última sondagem sobre a campanha na autarquia, da Universidade Católica, coloca o candidato ligeiramente à frente de Manuel Pizarro. Mesmo que a distância seja muito curta e que não ultrapasse o empate técnico, já vai servindo a Pedro Duarte para garantir que há uma “dinâmica” crescente de vitória na campanha e para motivar as tropas, que encheram a sala para ouvir, primeiro, uma série de elogios rasgados vindos de José Pedro Aguiar-Branco e, depois, as promessas de Duarte de devolver ao Porto a “liderança nacional” e derrotar o “velho PS” representado por Manuel Pizarro.

À frente de uma sala abafada para apresentar as linhas gerais do seu programa, de microfone junto à cara e movimentando-se em modo Ted Talk diante da plateia, Pedro Duarte não hesitou em dramatizar. A corrida pode ter um número recorde de candidatos, mas “ninguém sério” negará que os concorrentes à presidência se resumem a ele próprio e Manuel Pizarro. E a escolha é essa, entre uma visão do PS — “repetida, lá de trás, que defende endividamento e mais betão” — e do PSD, IL e CDS — “de futuro, de alguém que percebe os ventos de mudança e olha para a qualidade de vida”.

Não fosse o apelo ao voto útil suficientemente direto, Pedro Duarte assumiu-o de caras: dirigindo-se a quem vota ao centro e à direita, pediu que não se dispersem votos pelas muitas candidaturas, porque nesse caso irão contribuir para “eleger o regresso ao passado” do PS. “Chamem-lhe apelo ao voto útil, porque é mesmo isso: útil para eleger o presidente de câmara. Todo o voto dispersado e que vá para outros lados está a ajudar o velho PS”, disparou.

E apesar de os indicadores positivos para a sua candidatura serem ainda muito tímidos, o social democrata vestiu, como também é próprio na coreografia das campanhas, o papel de preferido e pediu mesmo que não se “entre em euforias“. O mesmo que dizer: ninguém pode ficar no sofá, até porque a vitória está bem longe de estar garantida. “Apesar de termos todas as razões para estarmos otimistas, só no dia 12 se vai decidir. E continua a haver um núcleo muito significativo de portuenses que está indeciso, e se todos forem para o velho PS perderíamos. Isto não está ganho”, alertou.