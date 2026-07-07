"Peekaboo", um sorriso e a dificuldade em conter as lágrimas. O que mostrou e disse Ronaldo na "última dança"

“Peekaboo!”, fez Ronaldo para as câmaras ao chegar ao estádio de Dallas. Com as mãos em frente ao rosto, afastou-as para mostrar a face de quem é iluminado por todos os holofotes. Revelou um olhar confiante atrás de uns óculos de lentes foscas, mas mostrou-se também solto de qualquer pressão que lhe quisessem impor.

De mochila às costas, Ronaldo voltava a preparar-se para carregar os sonhos de uma nação que o tem visto lutar para lá dos limites do tempo. Sereno, confiante e desta vez brincalhão. Ronaldo prometeu que queria “desfrutar”, e no estádio de Dallas foi fiel a essa promessa.

Subiu ao relvado sorridente, aplaudiu as bancadas, motivou os colegas e tentou provocar perigo na área adversária. Não é o Ronaldo que já foi, mas quis provar que é um Ronaldo que “não está assim tão mal”. Tentou até ao fim. Foi o mais rematador dos portugueses, não perdeu uma oportunidade de puxar pela equipa, protestou e saiu de cabeça para baixo.

CR7 apresentou-se em Dallas horas depois de confirmar a “última dança”, mas jogou até ao final com vontade de continuar a bailar. Os ritmos latinos do país a que também chama “casa” não permitiram mais bailado. Ronaldo despediu-se do Mundial: 6 participações, 27 jogos, 11 golos.

A última dança não terminou num choro balbuciante. Ronaldo esforçou-se para conter as lágrimas, mas não conseguiu. Os seus olhos humedecidos vão mais uma vez ficar na História. Aquelas lágrimas que tentou conter no final do jogo emocionaram Dallas, Portugal e milhões de fãs por todo o mundo. Foram as lágrimas mais esperadas do Mundial. Portugal não as queria ver e Ronaldo não as queria soltar já. Foram lágrimas de adeus, pelo menos deste palco.

O Observador não tirou os olhos de CR7 na tarde de despedida do capitão português em campeonatos do mundo. Vimos tudo o que foi prometido por Ronaldo: a vontade de desfrutar, a força para ser a referência no ataque, a emoção da despedida e a confirmação do favoritismo de Espanha. Só não se confirmou o “feeling”.

A rotina mais sorridente do Mundial

A 45 minutos do apito inicial, Ronaldo entrou no relvado a liderar a turma portuguesa. Sorridente, muito sorridente. A entrada da equipa portuguesa aconteceu num misto de aplausos e de apupos. Percebeu-se de imediato o equilíbrio nas bancadas.

Ronaldo cumpriu a rotina habitual, avançar para o vértice da área mais distante e aplaudir as bancadas, e depois fazer o mesmo do outro lado do relvado. A seguir, ensaiar dribles em frente à área e rematar. Não há jogo em que não faça isto. É um ritual que cumpre sozinho, antes de se juntar aos colegas de equipa.

Durante toda esta dança rotineira, Ronaldo apareceu sorridente. A “desfrutar”, como prometeu na véspera. Um homem tranquilo, liberto da pressão, o que não pareceu ser apenas uma aparência ou uma encenação para as câmaras. Ao contrário do que se viu em Houston, minutos antes do jogo com o Uzbequistão — em que estava pressionado e com “raiva” devido às críticas —, em Dallas CR7 surgiu como um jogador resolvido com a História e com tudo o que se dirá dele antes, durante e depois do jogo.