Na primeira semana de fevereiro de 2023, Pêpê Rapazote esteve em Madrid, para a apresentação da segunda temporada de “Maré Negra”, a produção luso-espanhola da Amazon Prime Video em que, mais uma vez, como em “Narcos” e “Shameless”, interpreta um barão da droga — a única diferença é que agora não é colombiano nem brasileiro, mas português.

Nem queria acreditar quando, parado na Gran Via, à espera de um amigo, começou a ver gerar-se um burburinho à sua volta. “Não podia andar 30 segundos sem que houvesse famílias atrás de famílias a querer tirar selfies comigo”, conta ao Observador, semanas depois de ter estado nos estúdios do jornal, a narrar o “O Sargento na Cela 7”, o podcast que revela a história de António Lobato, o prisioneiro de guerra que mais tempo passou em cativeiro durante a guerra de África, às mãos do PAIGC e numa prisão da Guiné Conacri — e que só foi libertado ao fim de sete anos e meio, por uma das mais secretas operações militares levadas a cabo pelo Estado português.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.