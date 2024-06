Peter Frankopan e a História escrita pelo clima: “A forma como vivemos começou a tornar-nos vítimas do nosso próprio sucesso”

A ideia de que podemos olhar para o passado para tentar ajustar a nossa forma de encarar o futuro é tão gasta quanto verdadeira — basta medir a popularidade do aforismo comumente atribuído ao filósofo espanhol George Santayana, de que “aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo”.

Não é isso necessariamente o que Peter Frankopan propõe em A História do Mundo — Do Big Bang até aos dias de hoje, um verdadeiro tomo concebido pelo historiador britânico da Universidade de Oxford. Aliás, a edição portuguesa trai em parte o intuito explicitado no título original, The Earth Transformed. Ao que Frankopan se propõe nesta recolha absolutamente vertiginosa e holística da história humana é tentar compreender como esta foi afetada pelo clima ao longo da nossa existência. Ou seja, é literalmente “ler” o ar dos tempos, já que o investigador dispõe de uma quantidade de dados avassaladora, propiciada pelos avanços tecnológicos, que dão luzes sobre como padrões climáticos na antiguidade podem ter contribuído para o florescimento de algumas civilizações e para o definhar de outras.

Convidado para a conferência “Peter Frankopan ao vivo: Planeta em mudança não é assim tão simples”, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o investigador esteve em Lisboa, onde falou com o Observador. É no decurso de uma conversa curta mas repleta que explica como as páginas do diário de um dos primeiros presidentes dos EUA demonstram como as preocupações com o clima não são um fenómeno moderno. Ou que algo como um terramoto pode ter criado as condições ideais para a Rússia invadir a Ucrânia.

No cerne do entendimento de Frankopan, contudo, está a ideia de que mais do que a influência mais ou menos benéfica, mais ou menos destrutiva dos fenómenos climáticos, o que selou o destino glorioso ou funesto dos diferentes povos foi a sua capacidade de reação e previsão às circunstâncias. A queda de um império nunca se dá de repente, defende, é uma asfixia lenta causada por um misto de más circunstâncias que podem ir desde colheitas insuficientes à venalidade e incompetência dos governantes.

A humanidade, defende Frankopan, está num ponto de inflexão, já que os dados de que dispomos advertem-nos para as mudanças climáticas mais repentinas e violentas jamais registadas. A forma como as encararemos, avisa, essa não está escrita na história.

▲ A capa da edição portuguesa de "A História do Mundo", de Peter Frankopan (Ed: Crítica)

O clima foi desde sempre fulcral para a experiência humana, desde os rituais religiosos feitos na tentativa de melhorar as colheitas até à forma como as povoações e as cidades floresceram ou se sofreram devido à sua influência. Porque é que tem sido tão negligenciado na maior parte da historiografia?

Suponho que não tenha sido negligenciado até há cerca de 300 anos. Penso que antes era muito importante para as pessoas refletirem sobre o mundo natural que as rodeava. Isso é visível nos textos gregos antigos, nos textos védicos da Índia ou do Sul da Ásia, nos textos religiosos, nas intervenções que os sacerdotes faziam para tentar trazer as chuvas ou impedir as cheias. Julgo que é provavelmente uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, começámos a centrar a forma como pensamos a história nos indivíduos, para ensinar aos “novos filhos do império” com quem deveriam aprender quanto ao passado. Por exemplo, Napoleão era obcecado por Alexandre, o Grande e por Júlio César. Por isso, a história tornou-se uma história de educação, de lições para ensinar — sobretudo aos jovens — a serem líderes bons e fortes. E depois, penso no distanciamento [em relação ao clima] e acredito que, a partir dessa altura, tratou-se provavelmente de manter as coisas simples. A maior parte da História em que pensamos é uma espécie de fórmula pronta para a Netflix. É o Vasco da Gama a sair ou a regressar de um porto, são os horrores da Segunda Guerra Mundial e os julgamentos de Estaline. Quando começamos a encarar os humanos como os atores mais importantes, esquecemo-nos facilmente do palco. Porque é que nos esquecemos do cenário?

Curiosamente, penso que no passado, durante a maior parte da história, as pessoas prestaram muita atenção a questões como as que Platão se colocou, sobre a razão pela qual a qualidade do solo era muito pior no final da sua vida do que no início. E além desta ideia da história como uma espécie de educador para a liderança, outro fator reside provavelmente na crença de que a ciência resolverá todos os problemas e que não precisamos de nos preocupar muito com isso [o clima]. Há muitos historiadores do ambiente que pensam sobre o tema, mas talvez não tenhamos sido suficientemente bons a colocá-lo em livros que as pessoas leiam. Há muitos colegas meus que trabalham em diferentes partes da história do ambiente, mas suponho que talvez só agora, em 2024 ou nesta parte do século XXI, é que um número suficiente de pessoas esteja realmente preocupado com o mundo natural e com a mudança, pelo que estarão mais interessadas em descobrir o que isso significou no passado.

Em relação ao que estava a dizer, talvez o clima não se enquadre realmente nesta ideia da história como impulsionadora das narrativas nacionais, certo?

Essa é parte da explicação, mas a principal razão é o facto de dispormos agora de ferramentas para medir o passado. Uma das pessoas sobre quem escrevo no meu livro é Thomas Jefferson, o homem que escreveu a Declaração de Independência dos EUA — diga-se que, além de Colombo ter atravessado o Atlântico ou de Vasco da Gama ter encontrado o caminho para a Índia, a independência americana é provavelmente o acontecimento geopolítico mais importante das últimas centenas de anos, um acontecimento que criou a grande superpotência mundial. Na manhã em que os Estados Unidos declararam a independência, Jefferson, em vez de se preocupar se isto era bom ou se ia dar origem a uma nova grande potência, foi comprar um novo termómetro para medir o tempo. E depois, no dia seguinte, tendo a América declarado a independência, voltou a sair à rua para comprar um barómetro para verificar as medições, porque estava obcecado com o facto de o clima estar a mudar. Fez várias leituras todos os dias — tenho no livro uma fotografia do seu diário no qual ele fazia várias medições para registar as condições do vento e os níveis de temperatura, porque ele, tal como muitas pessoas na América do Norte, sentia que o mundo e o clima estavam a mudar e estava convencido de que isso tinha a ver com a exploração humana do ambiente. Se abatermos as florestas, alteramos os padrões de precipitação, alteramos as temperaturas. E foi atacado por professores de Harvard, que disseram “está a basear as suas provas em boatos, em pessoas que dizem que ‘antes costumava ser mais frio'”. Por isso, manteve um diário durante décadas, medindo todos os dias, de forma obsessiva, as mudanças de temperatura. E agora, quando olhamos para trás na história, temos ferramentas que nos permitem ver como eram as temperaturas aqui em Portugal há 300 anos, há mil anos ou até mais. E isso permite-nos compreender muito melhor o passado, porque a forma como a ciência está a transformar a história é algo de alucinante. É realmente emocionante.