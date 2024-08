Piloto, multimilionário e autor de um best-seller de cibersegurança. Quem é o líder da empresa que deitou abaixo milhões de PC?

“Precisávamos de levar tudo para a cloud” para ganhar rapidez, defendeu. Anos após o episódio, revelou à imprensa que ainda propôs a ideia à McAfee, mas que a empresa não quis gastar tempo nem dinheiro. Despediu-se em 2011 — no mesmo ano em que a Intel comprou a McAfee — para fundar a CrowdStrike, onde tudo depende da cloud. Contou com a ajuda de Dmitri Alperovitch, que também trabalhava na McAfee e partilhava a ideia de que o antivírus estava cada vez mais lento. Desde 2020 Kurtz dirige a CrowdStrike sozinho, depois da saída de Alperovitch para fundar uma organização sem fins lucrativos focada em cibersegurança num contexto geopolítico.

Lançar uma empresa de cibersegurança em 2011 era muito diferente do cenário do início dos anos 2000. O bem humorado George Kurtz decidiu pôr em prática alguns dotes de marketing adquiridos com a experiência. Em junho de 2014, ao terceiro ano de vida, aproveitou o ímpeto das acusações feitas pelo governo dos EUA a cinco chineses por suspeitas de espionagem informática e ataques informáticos e apresentou um relatório sobre um grupo desse país oriental apelidado pela empresa de Putter Panda e referido pela indústria como MSUpdater.

Até aqui pode parecer só mais um relatório divulgado por uma empresa de cibersegurança, mas Kurtz tinha algo na manga. O relatório identifica pelo nome um suposto agente do grupo, Chen Ping, e dá-lhe um rosto. “A atribuição é uma componente chave da informação cibernética e, conhecendo o adversário, é possível compreender eficazmente as suas intenções e objetivos”, justificou a empresa.

Já não bastava desconfiar de onde vinha a ameaça e o grupo a que pertencem os autores, Kurtz considerou necessário dar-lhes um rosto para mostrar que a ameaça era real. O movimento surtiu efeito e a empresa foi ganhando destaque no mercado ao ponto de ser contratada pelo Comité Nacional Democrata (DNC) para investigar as suspeitas de que os sistemas tinham sido atacados por agentes ligados à Rússia, depois da divulgação de emails internos dos democratas. A empresa esclareceu que foi abordada pelo DNC em abril de 2016 e que, após uma análise à rede do comité democrata, estava munida de informação suficiente para apontar o dedo a interferência da Rússia. “Foram identificados dois adversários sofisticados na rede — Cozy Bear e Fancy Bear [nomes de código dados pela empresa a grupos russos consoante o comportamento].” O primeiro terá entrado na rede dos democratas no versão de 2015 e o Fancy Bear, “numa ação separada, em abril de 2016”, explicou a empresa.

À medida que a carteira de clientes da CrowdStrike foi crescendo, quer para investigações pontuais quer para instalar o seu software Falcon que passa a pente fino os computadores de uma entidade, foi-se cimentando a vontade de levar a empresa até à bolsa.

Em junho de 2019, através de uma oferta pública inicial (IPO), a CrowStrike estreou-se no Nasdaq. O primeiro dia de negociação foi feliz para a companhia e para Kurtz. Se no IPO as ações estavam nos 34 dólares, terminaram o dia a valer 58 dólares, colocando o valor da empresa em cerca de 11 mil milhões de dólares, quase tanto como a Symantec, com quase 40 anos de operação na área da segurança.

George Kurtz manteve uma participação de 5% na empresa, o suficiente para entrar para a lista de multimilionários da Forbes e da Bloomberg com o IPO da companhia, com um património avaliado em 1,2 mil milhões de dólares. Em junho deste ano, cinco anos depois da estreia, a CrowdStrike foi promovida ao índice S&P 500, transformando-se na empresa de cibersegurança a fazer mais rapidamente esta passagem. “Este marco incrível é um testemunho do nosso trabalho duro, da dedicação e da crença que a nossa equipa, clientes e parceiros demonstraram desde a nossa criação em 2011”, disse o CEO no LinkedIn, há um mês.

Até que chegou o fatídico dia do “apagão”, que fez cair as ações até aos 304 dólares. No dia anterior ao turbilhão, a 18 de julho, cada ação valia 343 dólares, segundo dados do MarketWatch. A fortuna de Kurtz, que depende dos cerca de 3% de ações que tem atualmente, encolheu 300 milhões de dólares num só dia: de um dia para o outro passou de 3,2 mil milhões de dólares para os 2,9 mil milhões.

Mesmo com os pedidos de desculpas de George Kurtz e a disponibilização de uma solução manual para resolver as consequências do apagão ainda no próprio dia, o mal estava feito. Desde o “apagão”, as ações da CrowdStrike tombam já 30% e continuam a reagir às notícias dos clientes afetados. A notícia de que a Delta Airlines, que estimou ter perdido 500 milhões de dólares naquela sexta-feira, poderá ter contratado um advogado para exigir compensações à CrowdStrike e a Microsoft fez cair as ações pelo menos 10% na terça-feira, notou a Bloomberg.

Entretanto, também alguns acionistas da CrowdStrike começaram a organizar-se para um processo contra a empresa. De acordo com a PC Mag, a Plymouth County Retirement Association avançou com um processo, a que a CrowdStrike considera “faltar mérito”.