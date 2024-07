“O que vou fazer para o jantar hoje?”; “acho que me estou a esquecer de alguma coisa”; “será que ainda há arroz em casa?” são algumas das coisas que nos passam pela cabeça na hora de percorrer os corredores do supermercado. Mas quem nunca foi “só” comprar pão e acabou por trazer dois sacos de compras?

A pensar nos consumidores, o ALDI apresentou recentemente o AL e o DI, dois melhores amigos que, a partir de agora, são os novos embaixadores da marca e vêm mostrar às famílias portuguesas que ir ao supermercado não tem de ser complexo, nem dispendioso, e que se nos focarmos no essencial conseguimos rapidamente encontrar produtos com uma ótima relação qualidade-preço.

Para quem ainda não os conhece, apesar de serem parecidos na sua aparência, o AL e o DI têm uma personalidade distinta que se complementa na perfeição. Sempre bem-disposto e engraçado, o AL é energético, curioso e um verdadeiro apreciador de comida. Fascina-se com tudo o que o rodeia no mundo: com as pessoas no supermercado, bananas, bolachas, tomate, queijo, tudo! Mas, no fundo, o que o AL gosta verdadeiramente é de tornar a vida dos humanos mais simples e fácil, mostrando o que de melhor o ALDI tem para oferecer.

Mas sobre o assunto da descomplicação, o DI é mesmo o guru da simplificação e garante que tem soluções para tudo, desde o pequeno-almoço às melhores opções de jardinagem. Já o ouvimos dizer que é “o MacGyver dos supermercados”. É também sempre muito organizado e está sempre com vontade de planear tudo ao máximo – inclusive as compras da semana e a poupança.

OBS: Contem-nos, AL e DI. O que diriam aos consumidores para facilitar as suas escolhas no supermercado?

DI: Uma primeira dica essencial é comprar frutas e legumes na época certa. Costumam ser mais frescos e mais baratos também. E, sempre que possível, optar por produtos locais! Sabiam que no ALDI, 90% das frutas e legumes vêm de fornecedores nacionais?

AL: É verdade, algumas até sabem cantar o hino… Mas esqueceste-te do mais importante, DI: nunca esquecer de comprar bananas e queijo!

DI: Tu és o rei do queijo, não és?

AL: Nop! Sabes quem é o Rei do Queijo?

DI: Quem?

AL: É o ReiQueijão! Ahahahah!

OBS: Vocês são uma comédia, juntos! Mas já aprendemos uma coisa hoje: não sabíamos que quase a totalidade dos frescos do ALDI vinham de fornecedores portugueses… é, de facto, uma boa forma de apoiar as comunidades locais. E, há pouco, além desta frescura, também nos confidenciaram que o ALDI era uma ótima aposta para a carteira dos portugueses. Querem explicar-nos um pouco melhor?

DI: Claro! Seja para comprar um carrinho cheio de queijo – como o AL tanto gosta! – ou fazer as compras do mês, o ALDI é o supermercado ideal para poupar, porque tem produtos a preços imbatíveis. Fomos investigar junto das nossas fontes – cof cof – e fazer as compras no ALDI pode permitir uma poupança média de mais de 600 euros por ano. Na prática, é como poupar quase 52€ ao mês, ou 12€ à semana. E 600 euros já dá para pagar umas férias no final do ano…!

AL: Sabes para onde é que o Mamão vai de férias?

DI: Vá… Diz lá!

AL: O Mamão vai de férias Papaia! Percebeste?

DI: Percebido, eheheh! E já que falas em praia, AL, aproveito para revelar que os artigos especiais de verão do ALDI são de perder a cabeça. Existem grelhadores elétricos, máquinas de lavar roupa portáteis… e até piscinas insufláveis!

AL: É verdade! O ALDI tem tudo… e sempre a preços baixos!

OBS: E além das oportunidades de verão, é possível encontrar outro tipo de artigos durante o ano inteiro, não é?

DI: Nem mais! Artigos de jardinagem, decoração, móveis, jogos para as crianças… a preços de outro mundo…

AL: Sabes o que é que faz uma hortaliça surda?

DI: Ó AL, mas agora estamos a falar do bazar do ALDI.

AL: Não compliques. Sabes ou não?

DI: Pronto… Diz lá…

AL: Uma hortaliça surda… finge couve.

DI: Eheheh, essa por acaso está boa!

OBS: Estiveste bem outra vez, AL, os leitores vão gostar dessa! Por último, temos um desafio rápido para vocês: qual seria a vossa check-list para planear uma ida às compras no ALDI?

DI: Eu sou especialista nesta área! Confiem em mim! Então…

Primeiro que tudo, instalar a App ALDI, para descobrir todas as oportunidades da semana e encontrar a loja ALDI mais próxima. A seguir, fazer uma lista do que falta em casa, e usar as listas de compras da App ALDI. Facilitam tudo…! Depois, começar as compras pelas secções de produtos não perecíveis, deixando os produtos congelados para último, para não ficarem muito tempo fora do frio. Nesta última secção, não podem perder os gelados Mucci® ou o camarão da Tesouros do Mar®, que fazem maravilhas nesta altura do verão e podem até estar em promoção. Ou ser a companhia perfeita para ver os jogos da seleção. Até rimei!

Sem dúvida, não fazer compras com fome, pois já se sabe que se acaba sempre a comprar mais do que se precisa e a esquecer-se do essencial. Por último, passar na zona de padaria e pastelaria e trazer umas bolinhas rústicas ou croquetes para casa… Não há nada como pão acabadinho de fazer ou um salgadinho a sair do forno… Maravilha!

DI: E é isto! Se as compras são mais simples, a vida é menos complicada, não é AL?

AL: Podes crer que sim! E com uma vida menos complicada, ficamos com mais tempo e com mais dinheirinho na carteira para aproveitar o que é bom…

DI: Apesar dos humanos complicarem tudo, estamos aqui para vos ajudar… Vão ver que poupar é bem simples, e que ir ao ALDI faz a diferença. Obrigado pelo convite, Observador!

Estas são as dicas do AL e do DI, e se quiser continuar a segui-los basta espreitar o ALDI no Instagram, em aldi.pt e ficar atento aos folhetos semanais e aos spots em TV. Eles andam por aí!