"Playback": como realizador, ator e diretor musical fizeram um filme sobre Carlos Paião

Por estes dias, muito se fala sobre o sucesso comercial da biografia musical, género que nos últimos anos se tem afirmado como um dos mais fiáveis da produção cinematográfica a nível internacional. A cada ano, o número de propostas deste tipo multiplica-se, gerando milhões em receita com base numa promessa de nostalgia – conduzir o espectador numa viagem ao passado, pelos altos e baixos da vida e da obra de uma grande figura da cultura popular do século XX, um tempo de uma outra suposta simplicidade, ao som de bandas sonoras que são património coletivo.

Fórmula de méritos artísticos discutíveis consoante o projeto, não há como negar que o biopic é hoje um dos alicerces da indústria do cinema. Portugal não é exceção, tendo a produção nacional gerado nos últimos anos filmes sobre figuras como as Doce e António Variações (este último está de resto entre as produções nacionais mais vistas das últimas duas décadas, segundo dados do ICA). A estes junta-se agora um terceiro, também saído da memória dos anos 80. Carlos Paião é feito filme pela mão do realizador Sérgio Graciano (Salgueiro Maia – O Implicado, Soares é Fixe): Playback, que se estreia esta quinta-feira, dia 6 de agosto, apresenta-se como retrato biográfico e como olhar onírico sobre um músico que o tempo de certo modo esqueceu — a pessoa, não tanto as suas composições, que constam do cancioneiro nacional do pós-25 de Abril, inspiram autores atuais e fazem parte da banda sonora oficial de casamentos, batizados, bailaricos, karaokes e o que mais houver.

“Não sei dizer porque é que aconteceu”, começa por afirmar o cineasta ao Observador. De facto, olhando para o rasto que Paião deixou na memória cultural portuguesa, o seu desvanecimento torna-se evidente – um dado tanto mais curioso quanto se constata que, comparado com o dos seus contemporâneos acima citados, o médico de formação, que morreu tragicamente em 1988 com apenas 30 anos, num acidente de viação, seria talvez o mais popular dos artistas da sua geração no auge da carreira, na primeira década do Portugal democrático.

[o trailer de “Playback”, que se estreia nos cinemas esta quinta-feira, dia 6 de agosto:]

Reconstruir a figura de Carlos Paião para o grande ecrã assume, por isso, uma carga redobrada: além da reconstituição, comum a este tipo de proposta, trata-se também de devolver à relevância um artista de impacto inegável, mas que a própria história foi relegando progressivamente para segundo plano. Uma responsabilidade assumida de forma tripartida entre Graciano, o cineasta que assina o filme, Rafael Ferreira, o ator responsável por encarnar Paião, e o músico The Legendary Tigerman, a quem coube a direção musical do filme e a reinterpretação das canções do artista para um público que o poderá (re)descobrir em 2026.

Um músico entre a sofisticação e a popularidade

Talvez apropriadamente, nenhum dos criativos-chave por trás do filme se assume como fã de Paião antes do seu envolvimento no projeto. “Para mim, o Carlos Paião era uma figura mitológica dos anos 80”, diz Rafael Ferreira, o mais novo dos três, que interpreta o músico e que assume que pouco sabia a seu respeito para além das “músicas mais conhecidas”.

Também Paulo Furtado, Tigerman, confessou ter num primeiro momento estranhado o convite que lhe foi endereçado por Sérgio Graciano. “Fui ouvir as canções, tentar perceber se faria sentido, porque à primeira análise não me parecia que seria eu o nome mais consensual para trabalhar as canções do Carlos Paião, que são muito mais pop do que qualquer coisa que eu tenha feito”, diz o músico.

Esse mergulho na sonoridade de Paião acabou por revelar um músico mais sofisticado do que à primeira vista seria expectável. “Descobri um universo escondido, mordaz”, sustenta. “De repente, comecei a situar o Carlos num sítio que nunca tinha situado – umas canções super alinhadas com os Devo, outras com coisas que o [Leonard] Cohen estava a fazer na mesma altura”, explica.