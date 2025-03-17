Pode haver 'albuquerquismo' sem Miguel Albuquerque? O futuro do PSD-Madeira também se joga nestas regionais

Chega jura que não será “enganado” outra vez, IL faz apelo ao PSD

Ao Observador, de passagem pela Madeira, Rui Rocha identifica Albuquerque como o “principal responsável” pela instável situação política na Madeira. “Confiem em nós e, no dia seguinte, estaremos em condições de viabilizar uma solução de centro-direito sem o foco de instabilidade, ou seja, sem Miguel Albuquerque”. Como? “O próprio PSD, depois das eleições, tem de assumir as suas responsabilidades, porque é insustentável insistir numa solução que não traz estabilidade”, apela.

Até porque o próprio Rui Rocha diz ter reparado nos cartazes sem candidato: “Constatei isso quando cheguei à Madeira e comecei a analisar, como faço sempre, a comunicação de rua dos partidos. Não vejo Miguel Albuquerque e creio que isso tem um sentido. A falta de uma imagem vale mais do que mil palavras”, explica ao Observador.

O candidato do Chega, que pode ser essencial — uma vez que o Albuquerque não aplica o “não é não” de Montenegro na Madeira — para desbloquear acordos (o partido tem atualmente quatro deputados regionais), alinha no mesmo discurso. E justifica a viabilização do atual governo, que acabaria por derrubar, em dezembro, com uma moção de censura: “Na legislatura anterior demos benefício da dúvida. Isso custou-nos imenso, mas estávamos sem orçamento há oito meses e Albuquerque já tinha sido indigitado”, contextualiza Miguel Castro.

Agora, o Chega garante que não volta com a sua palavra atrás: “Estamos disponíveis [para conversar com o PSD] se não for com Albuquerque. Dissemos que retirávamos a moção de censura se se tivesse retirado na altura. Muito mau seria se fizéssemos qualquer entendimento com ele… Só nos enganam uma vez”.

No PAN, que tem um deputado regional, as mesmas garantias: com Albuquerque, nunca mais. José Manuel Rodrigues, do CDS, atira: “Ou o PSD muda, ou o povo vai mudar o PSD”. Naturalmente, no PS não é essa a questão que se coloca — uma vez que não se deseja a substituição do líder do PSD, mas do próprio PSD no governo –, como explica Cafôfo: “O PSD tem uma governação de quase 50 anos. A questão não é a liderança; a alternativa ao PSD não é o PSD”.

Os cenários para uma possível saída de Albuquerque

O PSD-Madeira está, claro, consciente desta corrida de obstáculos que teria de percorrer caso, após as eleições, a situação ficasse como está: um PSD vencedor, mas sem maioria absoluta, e cercado por todos os partidos que garantem que com Albuquerque não voltarão a sentar-se à mesa das negociações. Pode, nesse caso, Albuquerque sair, ou o próprio partido decidir, nas suas palavras, “correr com ele” para manter o poder? O líder do governo regional diz, até agora, que sai “se perder” as eleições e que saberá interpretar a vontade do povo. E na oposição interna vai-se lançando uma pergunta: “O que é que é, para ele, perder?”.

Por outras palavras: será, para Albuquerque, uma derrota ganhar se não conseguir efetivamente governar, e se o próprio partido começar a vê-lo como uma espécie de ativo tóxico?

A doutrina divide-se: há quem recorde que foram os militantes do PSD quem reconfirmou, no início de 2024, a liderança de Albuquerque (2246 votos contra os 1854 de Manuel António Correia, antigo secretário regional de Alberto João Jardim) e que o partido escolheu o “beco sem saída” onde se pode ter metido; quem considere que pode haver uma espécie de sucessão “de capoeira”, em que seja indicado um sucessor para continuar o ‘albuquerquismo’, com o seu protagonista a sair pelo próprio pé; e quem considere indispensável, dentro da oposição interna, que o PSD-Madeira vá a votos e se reorganize para conseguir voltar a formar governo.

No segundo cenário, há alguns nomes que vão circulando pelos corredores do PSD-Madeira, dos atuais secretários-regionais (equivalentes aos ministros do governo nacional) Eduardo Jesus — que tem as pastas da Economia, Turismo e Cultura –, Jorge Carvalho — Educação, Ciência e Tecnologia — e Rafaela Fernandes — agricultura — ao deputado Jaime Filipe Ramos, sempre referido como um dos homens do poder no PSD-Madeira (e filho de Jaime Ramos, antigo secretário-geral de Alberto João Jardim).

[No podcast “Somos Todos Malucos“, António Raminhos fala sobre os nossos medos, ansiedades e superações em conversas descomplicadas e divertidas em torno da saúde mental. Ouça aqui o novo episódio, que também está disponível na Apple Podcasts e no Spotify]

Já o terceiro cenário poderia ser mais difícil de executar, embora a oposição interna pudesse decidir, num cenário destes, avançar com nova candidatura, estando renovados os argumentos para defender que Albuquerque se estaria a tornar um obstáculo para a governação do próprio PSD. Neste momento, o rosto dessa alternativa é Manuel António Correia, que tentou organizar um congresso extraordinário após a moção de censura que deitou o governo abaixo, de forma a tentar desafiar a liderança de Albuquerque. Sem sucesso: o Conselho de Jurisdição, liderado pelo chefe de gabinete de Albuquerque no governo, Rui Abreu, determinou que a maior parte das assinaturas entregues pela oposição interna eram inválidas.

As explicações dadas, comenta-se na oposição, passaram por argumentar que os militantes deveriam ter entregado uma cópia do cartão de cidadão — um pedido que intimidaria muitos sociais democratas madeirenses, justifica-se — e que havia alguns nomes alterados (pessoas que assinaram com o nome de solteiras porque se divorciaram entretanto, por exemplo).