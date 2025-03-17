Pode haver 'albuquerquismo' sem Miguel Albuquerque? O futuro do PSD-Madeira também se joga nestas regionais

Miguel Albuquerque prepara-se para entrar num pequeno supermercado e comprar um sugestivo saco de laranjas — simbolizam, diz aos jornalistas entre risos, os elementos cor de laranja do PSD-Madeira que vai mais uma vez levar para o governo regional, após as eleições deste domingo. Mas os jornalistas questionam-no sobre o elefante na sala: a dúvida que marca estas eleições passa precisamente por perceber se o PSD, mesmo ficando em primeiro lugar, consegue governar, uma vez que os partidos que poderiam apoiá-lo passaram a considerar o próprio Albuquerque um ativo tóxico.
O presidente do governo regional, que passeia à vontade pelas ruas do Funchal, tem resposta para tudo: Rui Rocha veio à Madeira jurar que a Iniciativa Liberal não ajudará o PSD a formar governo caso Albuquerque se mantenha na liderança? “Ele” — a quem se refere por duas vezes como “Luís Rocha” — “manda em Lisboa, aqui não manda nada”. Paulo Cafôfo diz que Albuquerque, arguido por corrupção, é uma “bomba-relógio” que pode ser obrigado a sair do governo a qualquer momento? “Ele tem uma bomba-relógio no partido dele, uns amigos que estão doidos para que ele perca para correrem com ele”. E no PSD não há quem queira correr com Albuquerque também? “No meu partido também existem, mas vamos ter de esperar”, ri-se.
O PSD-Madeira, como a oposição, sustém a respiração até domingo, sem saber se será capaz de assegurar uma solução de governação mesmo que ganhe e sem saber se se perspetiva um futuro sem Albuquerque. Mas o líder que vai a eleições vai avisando: por um lado, falando de Luís Montenegro e de quem o quer fora do PSD como se falasse para dentro, diz que os partidos devem “saber identificar o adversário” em vez de entrarem em “processos de autofagia“; por outro, e mais importante, dispara a certa altura um recado para o partido ouvir: quando as pessoas votam na Madeira “também votam num chefe de governo”.
Só não votarão a pensar nele se decidirem de acordo com os outdoors que o PSD vai colocando na Madeira e Porto Santo, de onde desapareceu a fotografia de Albuquerque (tem notoriedade que chegue para não precisar de aparecer em cartazes, justifica). Mas para os partidos de quem pode precisar caso a votação não mexa muito (o PSD tem 19 deputados regionais e só com 24 atinge a maioria absoluta), como muitos apostam, a explicação é outra: Albuquerque tornou-se, segundo a oposição, o maior problema do próprio partido.
Chega jura que não será “enganado” outra vez, IL faz apelo ao PSD
Ao Observador, de passagem pela Madeira, Rui Rocha identifica Albuquerque como o “principal responsável” pela instável situação política na Madeira. “Confiem em nós e, no dia seguinte, estaremos em condições de viabilizar uma solução de centro-direito sem o foco de instabilidade, ou seja, sem Miguel Albuquerque”. Como? “O próprio PSD, depois das eleições, tem de assumir as suas responsabilidades, porque é insustentável insistir numa solução que não traz estabilidade”, apela.
Até porque o próprio Rui Rocha diz ter reparado nos cartazes sem candidato: “Constatei isso quando cheguei à Madeira e comecei a analisar, como faço sempre, a comunicação de rua dos partidos. Não vejo Miguel Albuquerque e creio que isso tem um sentido. A falta de uma imagem vale mais do que mil palavras”, explica ao Observador.
O candidato do Chega, que pode ser essencial — uma vez que o Albuquerque não aplica o “não é não” de Montenegro na Madeira — para desbloquear acordos (o partido tem atualmente quatro deputados regionais), alinha no mesmo discurso. E justifica a viabilização do atual governo, que acabaria por derrubar, em dezembro, com uma moção de censura: “Na legislatura anterior demos benefício da dúvida. Isso custou-nos imenso, mas estávamos sem orçamento há oito meses e Albuquerque já tinha sido indigitado”, contextualiza Miguel Castro.
Agora, o Chega garante que não volta com a sua palavra atrás: “Estamos disponíveis [para conversar com o PSD] se não for com Albuquerque. Dissemos que retirávamos a moção de censura se se tivesse retirado na altura. Muito mau seria se fizéssemos qualquer entendimento com ele… Só nos enganam uma vez”.
No PAN, que tem um deputado regional, as mesmas garantias: com Albuquerque, nunca mais. José Manuel Rodrigues, do CDS, atira: “Ou o PSD muda, ou o povo vai mudar o PSD”. Naturalmente, no PS não é essa a questão que se coloca — uma vez que não se deseja a substituição do líder do PSD, mas do próprio PSD no governo –, como explica Cafôfo: “O PSD tem uma governação de quase 50 anos. A questão não é a liderança; a alternativa ao PSD não é o PSD”.
Os cenários para uma possível saída de Albuquerque
O PSD-Madeira está, claro, consciente desta corrida de obstáculos que teria de percorrer caso, após as eleições, a situação ficasse como está: um PSD vencedor, mas sem maioria absoluta, e cercado por todos os partidos que garantem que com Albuquerque não voltarão a sentar-se à mesa das negociações. Pode, nesse caso, Albuquerque sair, ou o próprio partido decidir, nas suas palavras, “correr com ele” para manter o poder? O líder do governo regional diz, até agora, que sai “se perder” as eleições e que saberá interpretar a vontade do povo. E na oposição interna vai-se lançando uma pergunta: “O que é que é, para ele, perder?”.
Por outras palavras: será, para Albuquerque, uma derrota ganhar se não conseguir efetivamente governar, e se o próprio partido começar a vê-lo como uma espécie de ativo tóxico?
A doutrina divide-se: há quem recorde que foram os militantes do PSD quem reconfirmou, no início de 2024, a liderança de Albuquerque (2246 votos contra os 1854 de Manuel António Correia, antigo secretário regional de Alberto João Jardim) e que o partido escolheu o “beco sem saída” onde se pode ter metido; quem considere que pode haver uma espécie de sucessão “de capoeira”, em que seja indicado um sucessor para continuar o ‘albuquerquismo’, com o seu protagonista a sair pelo próprio pé; e quem considere indispensável, dentro da oposição interna, que o PSD-Madeira vá a votos e se reorganize para conseguir voltar a formar governo.
No segundo cenário, há alguns nomes que vão circulando pelos corredores do PSD-Madeira, dos atuais secretários-regionais (equivalentes aos ministros do governo nacional) Eduardo Jesus — que tem as pastas da Economia, Turismo e Cultura –, Jorge Carvalho — Educação, Ciência e Tecnologia — e Rafaela Fernandes — agricultura — ao deputado Jaime Filipe Ramos, sempre referido como um dos homens do poder no PSD-Madeira (e filho de Jaime Ramos, antigo secretário-geral de Alberto João Jardim).
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Já o terceiro cenário poderia ser mais difícil de executar, embora a oposição interna pudesse decidir, num cenário destes, avançar com nova candidatura, estando renovados os argumentos para defender que Albuquerque se estaria a tornar um obstáculo para a governação do próprio PSD. Neste momento, o rosto dessa alternativa é Manuel António Correia, que tentou organizar um congresso extraordinário após a moção de censura que deitou o governo abaixo, de forma a tentar desafiar a liderança de Albuquerque. Sem sucesso: o Conselho de Jurisdição, liderado pelo chefe de gabinete de Albuquerque no governo, Rui Abreu, determinou que a maior parte das assinaturas entregues pela oposição interna eram inválidas.
As explicações dadas, comenta-se na oposição, passaram por argumentar que os militantes deveriam ter entregado uma cópia do cartão de cidadão — um pedido que intimidaria muitos sociais democratas madeirenses, justifica-se — e que havia alguns nomes alterados (pessoas que assinaram com o nome de solteiras porque se divorciaram entretanto, por exemplo).
“Não há motivação para um putsch no PSD-Madeira”
Se os números que Manuel António Correia conseguiu no congresso de 2024 eram mais altos do que na primeira tentativa de chegar à liderança, em 2014 (nesse ano teve 37% dos votos contra 63% de Albuquerque) e não eram despiciendos — “não foi uma vitória de Albuquerque por 70/30”, como recorda ao Observador a ex-deputada Rubina Berardo — também há quem o critique por não ter aceitado o convite para entrar nas listas de Albuquerque, argumentando que nesse caso teria a “legitimidade” dos votos para lhe suceder caso Albuquerque saísse após as eleições.
Mas esse não era um cenário que a oposição interna, que tem acusado a direção de evitar ir a votos a “todo o custo”, colocasse. De resto, uma das principais críticas que se fazem, e que é anterior à condição de arguido de Miguel Albuquerque, foi a falha na promessa de sair da liderança se não conseguisse atingir a maioria absoluta — feriu a “confiança” e a “credibilidade” das palavras do líder, e a oposição não quererá seguir o mesmo caminho.
Ao Observador, Rubina Berardo critica abertamente Albuquerque e explica as razões pelas quais há quem, como a ex-deputada, duvide de que estes cenários de saída do chefe do governo se podem concretizar: “É um beco sem saída no qual os militantes meteram o partido. Já nessa altura, no congresso, sabiam que ou tinham maioria absoluta ou não havia cenários de governabilidade com o PSD de Miguel Albuquerque. O contexto não se alterou e nenhum partido está disposto a trabalhar com o PSD nesta atual constelação”. Uma constelação em que o PSD-Madeira não tem uma “liderança” com perspetivas de longo prazo, mas uma “gerência”, ataca.
Ainda assim, para a deputada, se o partido “não foi capaz” de mudar de liderança antes nem de ir a congresso para discuti-la, e se a cúpula continua a defender que os outros partidos “não escolhem” quem lidera o PSD-Madeira, é difícil antever que haja força interna entre os críticos do partido para avançar com estas “movimentações”. “Não acredito que haja motivação para haver um putsch aqui no PSD. Tenho sérias dificuldades em perceber como saímos do impasse que o PSD colocou a si próprio. No fim do dia a militância serve para abanar a bandeirinha”, lamenta.
Seguindo pelas ruas do Funchal, Albuquerque vai disparando tiros contra a oposição (interna também?) no meio do turbilhão que o envolve — responde às críticas que “só se atiram pedras às árvores que dão frutos” — e garantindo que está a concorrer contra uma oposição que “não tem capacidade para nada” e deitou o governo abaixo por uma questão de “narcisismo e alucinação”. Entra numa pastelaria, distribui beijos e baralhos de cartas pelas crianças. Entra numa loja de material de cozinha — adora cozinhar, aprendizagem legada pelo avô — e pega numa faca com cabo cor de laranja. “Vou levar para as eleições”. Pousa-a, isso seria “mal visto”. A entourage ri-se. A dúvida é se a noite de domingo será uma noite de combate e facas longas também dentro do PSD-Madeira.