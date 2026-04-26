Porque é que não gostamos de ouvir a nossa própria voz gravada? Uma pista: é mesmo diferente

Uma iniciativa

Quando as mensagens de voz do WhatsApp começaram a massificar-se, há uns anos, muita gente confrontou-se com uma estranheza nova: ouvir a própria voz gravada. E a reação inicial de quem não está habituado a ouvir-se de fora — em gravações — foi quase universal: “É assim que a minha voz soa para os outros? Não é isto que eu ouço.”

Não é apenas uma perceção: a voz que ouvimos numa gravação — e que os outros ouvem — é mesmo diferente da voz que ouvimos quando falamos. A explicação é física. Quando falamos, ouvimos a nossa voz de duas formas: através do som que se propaga pelo ar (e é esse som que uma gravação capta) e através das vibrações que provoca nos ossos do crânio e nos tecidos, que também chegam ao ouvido interno.

“A transmissão pelo ar é menos eficaz a transportar sons de baixa frequência por comparação com a condução óssea, ou seja, a transmissão do som através do corpo, dos tecidos e dos ossos”, explica a neurocientista cognitiva Sophie Scott, diretora do Instituto de Neurociência Cognitiva da University College London (UCL), que lidera o grupo de investigação em Comunicação e Fala, onde investiga como o cérebro processa e produz a fala, as vozes e o riso.

Isto significa, explica a investigadora, que, quando falamos, com a ajuda da condução óssea, “ouvimos a nossa voz com um tom mais grave, mais cheio e mais quente”.

Numa gravação, porém, essa componente desaparece. O microfone capta apenas o som que viaja pelo ar e é essa mesma versão que depois ouvimos quando carregamos no PLAY. Como o ar transmite pior as frequências mais graves, a voz gravada perde parte desse “corpo”, soando mais aguda, mais fina ou até um pouco esganiçada, o que não corresponde exatamente à voz que ouvimos dentro da nossa própria cabeça.