Porque é que os Mundiais correm pior a Portugal fora da Europa?

A estatística não mente: sempre que o Campeonato do Mundo se realiza fora do continente europeu, Portugal fica aquém das expetativas. É um padrão que persegue a Seleção desde 1986. Foi assim no México-86, na Coreia do Sul e Japão-2002 e no Brasil-2014 – três eliminações na fase de grupos – e também na África do Sul-2010, com a queda nos oitavos de final frente à campeã Espanha. A única exceção parcial foi o Qatar-2022, com uma chegada aos quartos que, ainda assim, ficou abaixo dos Mundiais disputados na Europa: o terceiro lugar de 1966 em Inglaterra, as meias-finais de 2006 na Alemanha e os oitavos de 2018 na Rússia.

Henrique Jones, médico da Seleção entre 2000 e 2014, foi quem fez a admissão mais direta sobre o fenómeno. “Portugal é um caso de estudo. Existem há anos um lote de jogadores e condições fantásticas para a preparação, mas, sempre que temos competições fora da Europa, falhamos e eu não sei explicar porquê nem nunca vi abordar esta temática”, disse à agência Lusa. A frase resume o paradoxo: uma Seleção com talento mundialmente reconhecido, com dificuldades em repetir esse nível fora do fuso horário europeu. Antes de todas as razões que podem ser apontadas a Portugal, uma que é a atribuída às seleções europeias: em apenas duas ocasiões as seleções da Europa venceram um Mundial fora do velho continente. A primeira foi a seleção espanhola em 2010, na África do Sul – 80 anos depois da primeira edição de um Campeonato do Mundo. Foram preciso 19 edições para que o feito se registasse. Passados quatro anos, foi a Alemanha a consegui-lo, desta feita no Brasil.

O primeiro episódio desta série aconteceu no México, em 1986, e ficou conhecido como o “Caso Saltillo”. Portugal regressava a um Mundial 20 anos depois do terceiro lugar em 196, com grande expectativa – mas a preparação ficou longe do ideal. Os jogadores convocaram a imprensa para ler um comunicado público, reivindicando aumentos nas diárias, prémios de presença e participação nas receitas de publicidade. O silêncio do presidente da FPF, Silva Resende, instalado na Cidade do México, fez com que o conflito crescesse em plena competição. “Com uma conversa tudo se teria resolvido, mas desprezaram-nos, o que revoltou ainda mais depois das situações de desorganização“, lamentaria anos mais tarde o avançado Diamantino, citado pelo ZeroZero. A Seleção, eliminada na fase de grupos, regressou a casa como vilã. Todos os 22 convocados foram suspensos por dois anos.

Em 2002, no Japão e Coreia do Sul, o ambiente era outro – mas o resultado foi o mesmo. A chamada “Geração de Ouro” liderada pelo Bola de Ouro Luís Figo, que chegara às meias do Europeu de 2000, caiu na fase de grupos depois de derrotas com os Estados Unidos e com a anfitriã Coreia do Sul, de nada valendo o triunfo por 4-0 frente à Polónia. “Tínhamos realmente condições e matéria-prima para poder ganhar, não conseguimos e todos os que, como eu, fizeram parte desse grupo ficarão sempre vinculados a isso”, assumiu Abel Xavier. Figo, por sua vez, não poupou nas palavras quando questionado sobre a eliminação: “Sentes injustiça, impotência. Sentes que te estão a roubar!”, disse no podcast Bajos Los Palos de Iker Casillas.

A essa eliminação acrescentava-se o estágio em Macau – “o erro crasso de ir um mês para Macau”, nas palavras de Abel Xavier ao Record, referindo que os “80% de humidade” condicionaram toda a preparação da prova –, o caso de doping de Kennedy a nove dias do início da prova e o então selecionador, António Oliveira, que orientou os dois últimos jogos de muletas, como o da eliminação às mãos da Coreia do Sul.

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Para este Mundial, a explicação que mais se repete nas conferências de imprensa é climática. O torneio decorre em pleno verão do hemisfério norte, em estádios espalhados por três países, alguns a temperaturas extremas e outros – como a Cidade do México – a mais de 2.000 metros de altitude. Um estudo internacional, o relatório Pitches in Peril, alertou precisamente para este risco: dez dos 16 locais que vão acolher a competição correm um risco muito elevado de sofrer condições extremas de stress térmico, que, no caso desta prova, ocorrem quando o corpo dos atletas não consegue manter a sua temperatura ideal devido à exposição ao calor intenso e à humidade, algo agravado pelo esforço dos jogos.

Foi este fator que levou Roberto Martínez a desenhar uma preparação especial. O selecionador acompanhou de perto o Mundial de Clubes de 2025, disputado nos EUA, e tirou conclusões: “Há o aspeto da humidade e da altitude, pelo que considero importante treinar bem e adaptar ao clima para manter os jogadores com energia para jogar”.

Um dos momentos mais reveladores desta preocupação aconteceu em março de 2026, quando Portugal defrontou o México num jogo amigável da reinauguração do remodelado Estádio Azteca, na Cidade do México – a 2.240 metros de altitude. Em conferência de antevisão, Martínez detalhou a lógica da preparação. “É um ponto científico. Durante o Mundial a ideia é procurar a adaptação do corpo. Para jogar na altitude, precisas de 14 ou 15 treinos e no Mundial não teremos isso. Por isso a ideia foi treinar ao nível do mar, com muita humidade, exigência, e chegar à Cidade do México à última hora. É uma preparação científica“, revelou o técnico. O selecionador foi ainda mais longe, admitindo que o jogo serviria também como referência para o futuro, “para saber o que fazer com os jogadores” caso a Seleção volte a jogar no Azteca. Bruno Fernandes, na antevisão ao mesmo encontro, sublinhou a importância de testar o corpo num ambiente diferente: “Jogar num estádio com altitude diferente é importante para nós para nos apercebermos das diferenças. É um estádio icónico e será um grande privilégio”, afirmou.