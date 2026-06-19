Portugal, 1984: o regresso à vanguarda sonora dos Telectu

Entre 1987 e 1994, José Moura estabeleceu contactos variados com artistas e editores ligados à música industrial, um género de que é, desde então, especialista e sobre o qual já escreveu muito. Em 1988, o belga Dirk Ivens, dos Klinik, quando soube que Moura era português, disse-lhe que era grande fã de Telectu. Moura sentiu-se na altura envergonhado, porque conhecia mal o trabalho de música “minimal repetitiva” do duo Jorge Lima Barreto (1947-2011) e Vítor Rua (1961), membro fundador dos GNR que saiu da banda e formou os Telectu em 1982, ano em que atuaram no Festival Vilar de Mouros. Dirk Ivens era também colecionador de gravações ao vivo dos Suicide e, nesse ano em que se correspondeu com José Moura, o duo de synth-punk composto por Alan Vega e Martin Rev viria a dar um concerto nas ruínas do Carmo, em Lisboa, a 8 de setembro, e que se tornaria lendário num país e numa cidade que estavam a acordar para o mundo, com uma nova movida artística e intelectual a acontecer mesmo ao lado, no Bairro Alto. A primeira parte era assegurada precisamente pelos Telectu.

Depois de Belzebu (1983), o segundo disco dos Telectu, reeditado pela Holuzam em 2018, a editora associada à loja Flur Discos, da qual José Moura é cofundador, faz agora o lançamento do terceiro disco da dupla, Off Off, editado originalmente em 1984. Esta sexta-feira, 19 de junho, às 17h, no estúdio Ruína, nas Olaias, em Lisboa — a oficina onde foi reproduzida a serigrafia da autoria do artista plástico e visual António Palolo, dobrada em várias partes de modo a servir de capa aos dois discos em vinil deste álbum duplo — será leiloada uma reprodução da gravura, seguida de uma conversa informal com Vítor Rua.

“Trata-se da reprodução exata do que é a capa do disco, que era, essa sim, uma serigrafia original do Palolo”, explica José Moura. “Essa serigrafia era baseada numa técnica que tinha grande interesse para o Palolo na época, que era a fotocópia. É, basicamente, composta por polaroids que ele tirou ao duo, recortadas e compostas com outros recortes num mesmo plano.” A serigrafia, soube agora a Holuzam pelos serígrafos que trabalharam na reprodução da imagem para ser a cópia fiel da capa do disco original, resultou de um trabalho muito espontâneo e improvisado por parte de Palolo, feito praticamente na mesa de trabalho da impressão da serigrafia.

Já este sábado, 20 de junho, no contexto da feira de autoedição Parangona, que estará a decorrer no mercado de Arroios, em Lisboa, Vítor Rua, acompanhado de Ilda Teresa Castro, vai tocar o tema Palolo, que ocupa o lado D de Off Off. “O Palolo era uma espécie de terceiro elemento dos Telectu naquela altura, porque atuava com eles ao vivo muitas vezes”, conta José Moura, que está a preparar um livro, de 800 páginas, a ser dividido em dois volumes, sobre os Telectu, cuja pesquisa começou há dois anos e meio. António Palolo (1946-2000) tinha a seu cargo a projeção visual das atuações ao vivo dos Telectu. “O Palolo trabalhava, sobretudo, a partir de diaporamas, que eram projetados. Riscava a película para conseguir determinados efeitos visuais quando a luz era orientada de determinada forma.”