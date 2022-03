"Posso mandar-te uns vídeos, vais ficar horrorizado." Na guerra da desinformação do Kremlin, há pais que já não acreditam nos filhos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Como falar com o pai, que foi exposto à propaganda do Kremlin?” A pergunta é lançada por Misha Katsurin, no portal “Papa Pover”, ou “Papa, believe me” (Papá, acredita em mim”). Este jovem de 33 anos quer pôr os ucranianos com família na Rússia a pegar no telefone e convencê-los de que a guerra é real, não foi provocada e está a atingir civis.

O objetivo pode parecer redundante, quando as imagens de uma Ucrânia destruída ocupam, quase em permanência, canais de televisão, rádios e jornais, mas Katsurin sabe, por experiência própria, que não é assim. Há 11 milhões de familiares de ucranianos a viver Rússia, e muitos não acreditam na dimensão violenta da invasão. Aconteceu com o pai de Misha.

“Quando lhe comecei a contar como estão as coisas com a minha família, que tínhamos acordado com bombardeamentos, que peguei no meu filho de oito meses e tentei fugir, salvar a minha família, ele começou a discutir comigo. Disse ‘Não, não, não, as coisas não são assim’. Disse-me que a Rússia começou uma operação pacífica e que nos estão a tentar salvar do regime nazi que ocupou o nosso país. O mais interessante foi dizer que os soldados russos estão a dar comida e roupa quente aos locais. Foi o que ele viu na televisão.” A conversa, que Misha relatou à CNN, não acabou bem, com o filho, exasperado, a desligar o telefone ao fim de cinco minutos.

STUNNING: "No no no, it's not like this." –Ukrainian Misha Katsurin on what his father in Russia said when he called to tell him the Russians were bombing him. The deep reach of Russian propaganda. pic.twitter.com/M3DxMy4ZJe — John Berman (@JohnBerman) March 9, 2022

“Ele não conseguia acreditar nesta realidade. Eles vivem noutra realidade”, desabafou.

Depois desta conversa, Misha fez um post no Instagram, acompanhado de uma foto dele com o pai. “Goebbels teria apreciado: o meu próprio pai não acredita em mim”, numa alusão ao ministro da Propaganda de Hitler. “O meu próprio pai não acredita em mim, sabendo que estou aqui e vejo tudo com os meus próprios olhos. Nem acredita que a minha mãe (a sua ex-mulher) está escondida com a minha avó na casa de banho por causa dos bombardeamentos.” A publicação foi partilhada 135 mil vezes.