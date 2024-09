Prisões. Já fugiram nove reclusos das prisões portuguesas este ano, tantos como em todo o ano de 2023

O preso saltou o muro para o exterior da prisão de Ponta Delgada, caiu e acabou por partir um pé. Ainda assim, conseguiu esconder-se num anexo de uma casa que ficava muito próximo da cadeia. Terão sido os próprios guardas prisionais a desencadear as buscas nas proximidades e o recluso foi apanhado em meia hora.

Já na altura, Frederico Morais, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, alertava para a “situação gravíssima” desta cadeia, sobretudo pela falta de guardas prisionais. E dizia também que aquele episódio demonstrava “a fragilidade do sistema prisional em Portugal”.

A fuga de Vale de Judeus

O caso de Vale de Judeus é o terceiro este ano, considerando apenas os casos que envolveram presos que estavam dentro da cadeia e conseguiram escapar. E é também ainda um grande mistério, já que permanecem as dúvidas sobre o que aconteceu entre o momento da fuga dos portugueses Fernando Ferreira e Fábio Loureiro, do argentino Rodolf Lohrmann, do inglês Mark Roscaleer e do georgiano Shergili Farjiani e o alerta às autoridades.

Sabe-se, para já, que os cinco homens tiveram ajuda do exterior e que aproveitaram uma falha na segurança desta prisão — tal como aconteceu nas outras duas fugas registadas este ano. Apesar de existirem câmaras de vigilância na zona do recreio em que estavam estes cinco presos, e apesar de as câmaras terem captado precisamente o momento em que conseguiram transpor o muro interior de três metros, o guarda prisional que estava destacado para a sala de visionamento das imagens das mais de 150 câmaras não deu por nada.

Esta fuga aconteceu num momento em que decorriam as habituais visitas de fim de semana e os cinco fugitivos terão aproveitado esse horário, e a deslocação dos guardas prisionais para esse pavilhão, para saltar os dois muros da prisão de Vale de Judeus (no segundo muro, de seis metros, usaram uma escada lançada do exterior da prisão). Como disse esta terça-feira Rita Júdice, ministra da Justiça, em conferência de imprensa, a fuga demorou seis minutos, foi detetada mais de uma hora depois e só foi comunicada à GNR ao fim de 83 minutos. E a informação só chegou à PSP e à Polícia Judiciária cerca de três horas depois. É precisamente este longo período que está agora a ser investigado, além da análise às falhas de segurança que permitiram a fuga de cinco reclusos considerados perigosos.