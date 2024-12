Se há coisa que une os portugueses é a comida. Não há nada que gere mais conversa. Até aos almoços o tópico é sempre o mesmo: aquele prato que se comeu não sei onde, aquela sobremesa que a tia fazia sempre no natal e, por fim, as eternas receitas e truques que passam de mão em mão, e de cozinha em cozinha.

Quase todas as famílias têm uma dessas receitas, e sempre com os nomes mais engraçados: “o bolo maluco da tia Lena”, “a torta do dentista”, “a caldeirada do tio João”, e por aí fora.

Para descobrir (e preservar) esses pequenos tesouros, a Miele, essa marca icónica nas cozinhas desde sempre, acaba de lançar a campanha “Uma vez Miele, sempre Miele”. No fundo, o objetivo é celebrar a durabilidade e a qualidade dos eletrodomésticos Miele, que já contam com mais de 125 de história. Mas a Miele quer celebrar consigo e, por isso, está a oferecer a possibilidade de ganhar um curso de cozinha, em Lisboa e no Porto, para si e para a sua família. Participe aqui.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um desafio da Miele, para sempre

Afinal, quem nunca ouviu a avó dizer “no meu tempo, as coisas eram feitas para durar”? É essa longevidade que a campanha “Uma vez Miele, sempre Miele” pretende celebrar e, por isso, decidiu lançar um desafio às famílias: partilharem memórias na cozinha, para preservar esses imaginários em histórias e premiar as melhores com um prémio para toda a família.

Que histórias a Miele procura?

Desde o forno onde se fizeram bolos de aniversário inesquecíveis (e talvez um ou outro que saiu da cozinha já com umas fatias a menos, mas isso fica entre nós) até ao fogão de 6 bicos onde fez aquela prato para impressionar a sua cara-metade, a Miele quer conhecer as experiências mais especiais dos portugueses na cozinha.

O que acontece depois?

As histórias mais emocionantes e inspiradoras serão selecionadas para serem partilhadas, com o risco de partilhar com todos o segredo para aquele arroz doce perfeito que só a avó conseguia fazer.

Para além da oportunidade de terem a sua história contada, as famílias vencedoras do desafio (Porto e Lisboa) irão receber um prémio especial: um curso de cozinha privado num dos Miele Experience Centers, em Lisboa e no Porto. Será uma experiência única para até seis pessoas, onde poderão criar novas memórias em torno da cozinha e dos produtos Miele. E quem sabe, aprender a fazer aquele bolo de laranja da tia Alice que ninguém consegue replicar. Consulte o regulamento do passatempo aqui e inscreva-se neste formulário.

Mas, afinal, há quanto tempo existe a Miele?

Fundada em 1899, esta marca alemã manteve sempre a sua excelência e uma visão ímpar no que diz respeito à inovação quando, por exemplo, em 1901 apresentou a primeira máquina de lavar roupa, ou em 1929 lançou a sua primeira máquina de lavar louça elétrica. É caso para dizer que sempre fez justiça ao seu lema de sempre “Immer Besser”, que significa “Sempre Melhor”.

“Uma vez Miele, sempre Miele” é mais do que uma frase de campanha – é uma promessa de qualidade, inovação e design que perdura no tempo e se torna parte da herança familiar.

Os fornos a vapor combinados ↓ Mostrar ↑ Esconder Imagine estar a cozinhar com um forno que controla a precisão do vapor e a versatilidade do calor tradicional, tudo num só “cubo mágico”. É essa a proposta dos fornos a vapor combinados Miele, que permitem criar pratos saudáveis e saborosos, desde o pão caseiro até aos assados suculentos.

Placa de indução com exaustor integrado KMDA ↓ Mostrar ↑ Esconder Cozinhar salmão em casa sem que fique tudo a cheirar a peixe? Parece milagre, mas é “só” a nova placa Miele com exaustor integrado que aspira os vapores e odores enquanto cozinha, mantendo o ar da cozinha sempre fresco.

Os eletrodomésticos Miele, os verdadeiros “ajudantes de cozinha”, prometem transformar a preparação das refeições numa experiência única, e ainda nem falámos da app Miele@home. Imagine poder controlar o seu forno ou placa através do smartphone, receber notificações quando a refeição está pronta ou até aceder a receitas e dicas culinárias.

Agora já sabe: participe no desafio e descubra como os eletrodomésticos desta marca icónica podem fazer parte da sua história familiar. E quem sabe, daqui a alguns anos, talvez se torne naquele avô ou avó que um dia vai dizer: “no meu tempo, os eletrodomésticos eram feitos para durar!”.