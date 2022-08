Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A inflação continua a penalizar os salários em Portugal e o segundo trimestre do ano foi espelho disso. Em 20 setores de atividade económica, apenas dois ganharam poder de compra de abril a junho face ao mesmo período do ano anterior. Todos os outros viram o salário real cair devido ao efeito da escalada da inflação, que se fixou em 8% nesse período.

Esse corte da inflação deixou os trabalhadores a perder, em média, 4,6% do salário, segundo os dados do INE revelados esta quinta-feira. As perdas variaram entre os 7,9% no caso da “administração pública e defesa; segurança social obrigatória” e 1% no setor do alojamento, da restauração e similares.

