Trabalhadores precisa-se. A restauração e a hotelaria não estão diferentes, os jovens é que já não são os mesmos

José não podia ser esquisito: a alternativa foram os “miúdos” que vinham sem experiência. Se não fosse isso não tinha como funcionar. Conseguiu arranjar quatro, mas um não se adaptou e ficou com três de primeiro emprego, cada um a ganhar à volta de 900 euros líquidos mais duodécimos dos subsídios de férias e de Natal. Nem isso foi suficiente. “O pessoal andou roto, foi miseravelmente mau. Dormia 4, 5 horas por noite no verão todo, olhava para o meu pessoal a ver se conseguia motivá-los.”

Teria precisado de, pelo menos, mais quatro ou cinco trabalhadores e a escassez foi colmatada com horas extraordinárias — devidamente pagas, garante José, com horários não superiores a 10,11 horas por dia e sem prejudicar as folgas, o que obrigou a uma “ginástica”. O centro de emprego também não ajudou. “Eu até conheço algumas pessoas que estão inscritas, mas depois não aparece ninguém.”

A pandemia pode ter exacerbado um problema que vinha a crescer. Quem o diz é Francisco Figueiredo, da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), que arrisca uma explicação: “Os trabalhadores foram maltratados durante a pandemia, despedidos à força, muitas vezes sem indemnização. Entretanto, encontraram outras funções fora da hotelaria e da restauração, não querem voltar“.

Foi, aliás, isso que aconteceu com Filipa: as restrições implementadas em janeiro de 2021, num dos picos da pandemia, fustigaram a faturação do restaurante onde trabalhava e, pouco antes de fazer os seis meses para entrar nos quadros, foi despedida. Não quis ficar parada e aceitou um trabalho temporário no verão, no estrangeiro, a mapear ruas para o desenvolvimento de uma aplicação de uma gigante tecnológica. Quando voltou, tinha uma certeza: não queria regressar à restauração. “Foram dez anos, saiu-me do pêlo. Esta oportunidade lá fora veio mostrar-me que conseguia fazer outras coisas, que não só trabalhar na restauração ou na hotelaria.”

Há um mês que mudou de vida. Mudou-se para o Cartaxo, onde trabalha em casa — numa vivenda de campo do avô que está, com o namorado, a reabilitar —, a prestar apoio ao cliente. Embora trabalhe por turnos, não costuma fazer mais do que oito horas, com uma de almoço, e o horário extra, se existir, é remunerado. Tem seguro de saúde, um apoio de cerca de 400 euros para despesas com material de escritório e um salário a rondar os 1.100 euros brutos, mais subsídio de alimentação, prémio de produtividade e um extra por falar outras línguas que não o inglês.

Os jovens, em particular, foram dos mais prejudicados durante a pandemia. Tendencialmente com contratos precários, foram os primeiros a ser despedidos. Medidas como o layoff simplificado, e mais tarde o apoio à retoma progressiva, proibiam despedimentos, mas não protegiam os contratos a prazo que chegassem ao fim. E, no setor, estes contratos precários são muito comuns.

Segundo os dados do INE, só no terceiro trimestre de 2021, mais de 23% dos contratos dos trabalhadores por conta de outrem no setor estavam classificados como “a tempo certo e outros”, enquanto na média da economia esse valor fica em 17%. No mesmo semestre de 2019, um ano sem pandemia, a diferença era ainda maior: 35% no alojamento, restauração e similares e 20% na média da economia.

Muitos dos jovens foram, assim, atirados para o desemprego. Segundo os números do IEFP, o desemprego registado atingiu um pico durante a vaga mais mortal da pandemia — março de 2021, com mais de 50 mil desempregados inscritos nos centros de emprego, muito acima dos 32 mil um ano antes. Ou seja, num ano, mais 20 mil pessoas do setor inscreveram-se no centro de emprego. Só que muitos jovens não tinham os anos de descontos necessários para aceder ao subsídio de desemprego. A alternativa era a inatividade ou a procura por outras áreas. “A pandemia tirou atratividade ao setor“, resume Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

Uma paragem entre viagens

A restauração, segundo os relatos ouvidos pelo Observador, tem sido um trampolim para outras áreas, uma estação de serviço antes de os trabalhadores se voltarem a fazer à estrada. “Um dos que tinha aí a trabalhar já começou na área dele, o outro foi para a universidade. Já não voltam para a área da restauração. Acabei de fazer uma entrevista a uma rapariga que tem feito uns biscatezinhos porque não consegue entrar no curso de desporto”, conta José Mariano, da Casa da Rocha.

Manuel, 19 anos, é um dos jovens que ali trabalha pela primeira vez. Está a estudar para repetir um exame e como para o ano vai para a universidade, ainda não sabe se vai conseguir conciliar o trabalho com os estudos. José Mariano rapidamente responde: “Se eu fosse egoísta dizia para ele ficar cá a trabalhar, vestiu a camisola. Mas costumo dizer-lhes: ‘Vejam isto de maneira a que seja a passagem para alguma coisa que vocês idealizem. A não ser que não tenham nada. Nesse caso fiquem'”.