O sindicalista José Abraão chamou-lhe “a grande ilusão” e “poucochinho“. Pelo menos face ao que o Governo tinha anunciado. Quando começou a negociar os salários de entrada da função pública, a secretária de Estado com a tutela apresentou aos sindicatos uma proposta para subir já este ano, com retroativos a janeiro, o salário de entrada dos assistentes técnicos em 47,55 euros, comprometendo-se depois a ajustar as tabelas de retenção na fonte — para que ninguém ficasse a perder dinheiro, como aconteceria sem mexidas.

Mas agora que a nova tabela é conhecida, os sindicatos expressaram desilusão com o resultado. É que para um assistente técnico solteiro sem filhos, em termos líquidos, subtraindo ao novo salário bruto de entrada (757,01 euros), a nova taxa de retenção (5%), a contribuição de 11% para a Segurança Social e eventuais descontos para a ADSE de 3,5%, o ganho líquido não chega a 3 euros face ao salário atual (ou seja, menos de 1%). Muito diferente, portanto, dos 47,55 euros (ou 6,7%) que têm sido anunciados pelo Governo.

