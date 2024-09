Roda o Centro: a comunidade que está a redesenhar o mapa do hip hop português

Há um ano, nascia uma roda dedicada ao hip hop que revolucionaria esta cultura na zona centro do país e afirmaria Coimbra, de todas as cidades, no mapa do rap nacional. A Roda o Centro celebrou um ano em agosto e provou ser um exemplo de persistência e amor à camisola numa cidade eternamente universitária e nostálgica sobre o período glorioso do rock ‘n’ roll, onde as cenas artísticas emergentes e alternativas raramente estabelecem raízes profundas o suficiente para terem longevidade.

“Principalmente no primeiro semestre deste ano, foi sem dúvida a roda mais competitiva, mais atrativa de ver, com mais espetáculo e adesão de público”, afirma SANJ, que ao longo do último ano se tornou num dos rappers mais ativos do projeto, tendo ganho uma posição de destaque no mundo das batalhas de freestyle a nível nacional. Afinal, é o campeão da Roda o Centro — não houve ninguém que tenha conquistado mais edições do que ele.

O fenómeno da Roda o Centro explica-se por vários motivos. O fator geográfico é um deles, uma vez que Coimbra — não tendo um enorme historial ligado ao hip hop — fica a meio caminho entre Lisboa e Porto. “Chegou a um ponto em que vinham os melhores de todo o país e não havia outra roda com esta competição. Porque os melhores do norte não iam todas as semanas para Lisboa e os melhores de Lisboa não iam todas as semanas para o norte. Então criou-se ali um ponto central para toda a gente.”

Às quintas-feiras à noite, é sagrado, “dia de missa”. O skate park, debaixo de uma ponte às portas de Coimbra, enche-se religiosamente de centenas de rappers, writers, bboys, DJs, beatboxers ou entusiastas desta cultura, que partilham momentos de convívio, em comunidade, assistindo às batalhas mas também a todas as outras demonstrações. Essa é a característica que melhor distingue a Roda o Centro das dezenas de outras organizações que promovem batalhas de rua de improviso pelo país: a aposta em todas as vertentes da cultura hip hop, com showcases de rap, beats, dança, poesia, beatbox e street artists que criam no papel uma obra que o vencedor das batalhas leva sempre para casa.