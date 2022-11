Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Há quem prefira o reboliço de uma Fan Zone, a maioria parece gostar mais da passagem pelo Souq Waqif. Só perde em dois pontos e de forma clara, pelo facto de ser um local onde encontrar álcool não é propriamente a coisa mais fácil do mundo e que não tem os ecrãs gigantes para ver os encontros do Mundial, em tudo o resto goleia. Tem outra vantagem, que convém manter mais ou menos em segredo enquanto não termina a fase de grupos: de manhã, mesmo de manhãzinha, está menos cheio do que é habitual por estes dias. E é de manhã, mesmo de manhãzinha, que Shams Al-Qassabi mantém a rotina de abrir os seus espaços entre restaurante e loja de especiarias. Também pela hora, ainda tem mesas. O que não sabíamos era que viria sentar-se na nossa.

Até ao Shay Al-Shmous, uma volta pelo mercado mais famoso de Doha. Aqui há literalmente um pouco de tudo (menos cromos da caderneta do Mundial, pelo menos que tivéssemos visto, embora até isso nos tenham dito que era uma questão de procurar), das roupas tradicionais aos habituais souvenirs, passando por toda uma panóplia de especiarias e frutos secos, muito artesanato e animais, entre pássaros e coelhos. A parte da restauração e os salões de shisha também são dos pontos mais procurados e é isso também que nos leva até a uma ponta do mercado por um caminho de ruas tão estreitas que nem o GPS reconhece quando se vira para a direita ou para a esquerda, tamanho é o aperto do movimento. Uma parte preserva o que era a sua arquitetura original, outra já tem a fachada pós-remodelação de 2006. E a esplanada chama-nos.

Ainda antes de nos sentarmos, uma pergunta inocente: haverá alguém que nos possa contar a história do espaço que se tornou quase um ponto de paragem obrigatório? Pedindo para nos sentarmos, uma resposta surpreendente: “Sim, vou já chamar. Toma alguma coisa?”. Um minuto depois aparece Eman, de trajes tradicionais negros, cabelo tapado e o calor que se sente a começar a dar sinal na testa. “Olá, bom dia. Eu sou uma das filhas da dona. Tem tempo para lhe contar toda a história?”, questiona. “Sim, a minha manhã hoje é só para isso. Mas tem de ser desde o início para perceber tudo”, ouve enquanto sorri. “Vou começar eu então que consigo comunicar melhor em inglês, depois com um bocado de sorte a minha mãe vem aqui”, diz.

