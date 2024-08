Roblox: um "gigantesco parque temático" virtual que luta (com dificuldade) para manter predadores sexuais longe das crianças

Mundos virtuais construídos do zero e avatares personalizáveis atraem a atenção das crianças, que se tornaram o público-alvo do Roblox. A plataforma, lançada em 2006, permite aos utilizadores interagir com outros, criar jogos e até ganhar dinheiro com isso, com os pagamentos a serem feitos através de Robux (a moeda digital utilizada pela empresa). Não é só “mais um jogo”, mas uma “porta de entrada para a criatividade, aprendizagem e interação social”. “É um gigantesco parque temático.”

A descrição é feita por Kirra Pendergast, CEO da Safe on Social Media, organização que dá conselhos a escolas e empresas sobre segurança online, que diz que no Roblox as crianças “não estão apenas a jogar”, mas a “construir jogos, a aprender a programar e a explorar a arte digital e a autoexpressão através dos seus avatares”. Por sua vez, Eric Goldman, professor de direito na Universidade de Santa Clara (EUA), recorda que os filhos gostavam da plataforma porque conseguiam “construir os seus próprios mundos e navegar naqueles que foram construídos por outros”. “O Roblox parece ter despertado especialmente o lado artístico dos meus filhos, pois permitiu-lhes traduzir as suas imagens mentais em representações visuais”, explica.

A aplicação foi conquistando os mais novos ao longo dos anos e a sua popularidade aumentou durante o primeiro confinamento, em 2020, na sequência da Covid-19. E foi precisamente desde essa altura que as dores de crescimento começaram a fazer-se sentir. Começaram a surgir relatos de comportamentos inapropriados de determinados jogadores, preocupações com uma alegada falta de moderação de conteúdos ou até com a presença de jogos de teor sexual.

Embora já tenha enfrentado uma ameaça por parte de Kim Kardashian, dois processos judiciais interpostos por pais e tenha sido alvo de uma recente investigação da Bloomberg acerca da presença de predadores, o Roblox garante que passou as últimas “quase duas décadas” a trabalhar para construir “um dos ambientes online mais seguros para os utilizadores, especialmente os mais jovens”.