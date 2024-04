TikTok sob ultimato: ou corta laços com a China ou será proibido nos EUA. O que vai acontecer?

O futuro do TikTok nos Estados Unidos nunca foi tão incerto. Com um “sim” do Congresso, do Senado e de Joe Biden, a rede social está sob ultimato em solo norte-americano: ou corta totalmente os laços com a empresa-mãe, a chinesa ByteDance, ou enfrentará uma proibição. No último caso, cerca de 170 milhões de utilizadores em território norte-americano ficariam privados de usar a aplicação de vídeos curtos.

As preocupações dos Estados Unidos não são novas e prendem-se com o receio de que o TikTok seja utilizado como ferramenta de espionagem ao serviço da China, podendo manipular a opinião pública e a perceção que os norte-americanos têm do regime chinês. A rede social tem vindo a negar as acusações. No ano passado, Shou Zi Chew, o CEO que se tornou o principal rosto da aplicação nos EUA, passou cinco horas no Congresso a garantir que não são fornecidos dados a Pequim e a rejeitar que conteúdos pró-China sejam promovidos.

As garantias não foram suficientes. Apesar de ter existido um período de aparente calma, principalmente com a entrada da campanha eleitoral de Joe Biden no TikTok, a pressão nunca deixou de existir. Esta semana atingiu um novo máximo, mas o processo que visa o fim da ligação da aplicação à China vai arrastar-se durante vários meses. E chegará aos tribunais. Uma coisa parece ser certa: não existirá qualquer proibição antes das eleições presidenciais norte-americanas de novembro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após Joe Biden ter promulgado a legislação, esta quarta-feira à tarde, o TikTok partilhou um vídeo do seu CEO, a defender que o documento representa “uma proibição”: “Os políticos podem dizer o contrário, mas não fiques confuso”. “Fica tranquilo — não vamos a lado nenhum (…) estamos confiantes e continuaremos a lutar pelos teus direitos nos tribunais. Os factos e a Constituição estão do nosso lado”, afirmou, dando a entender que o TikTok está pronto para recorrer da decisão do governo norte-americano.

Às declarações de Shou Zi Chew seguiu-se um comunicado, publicado na rede social X, em que o TikTok salienta que esta “lei inconstitucional é uma proibição do TikTok” e confirma que vai “contestá-la em tribunal”. “Investimos milhares de milhões de dólares para manter os dados dos EUA seguros e a nossa plataforma livre de influências e manipulações externas”, argumenta o TikTok, que promete continuar a “investir e a inovar para garantir” que a plataforma continua a ser um espaço seguro para “partilhar experiências”.

Our Statement on Enactment of the TikTok Ban: This unconstitutional law is a TikTok ban, and we will challenge it in court. We believe the facts and the law are clearly on our side, and we will ultimately prevail. The fact is, we have invested billions of dollars to keep U.S.… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) April 24, 2024

270 dias ou uma proibição: o que prevê a lei que visa o TikTok?

Uma primeira versão do projeto de lei para obrigar o TikTok a cortar laços com a ByteDance, e consequentemente com a China, foi aprovado no Congresso norte-americano em março. Joe Biden garantiu, desde logo, que o promulgava se chegasse às suas mãos. Porém, o documento ficou ‘parado’ no Senado, onde existiam receios relacionados com uma possível violação da liberdade de expressão, mas também com o prazo de seis meses para a venda, que colocava uma possível proibição a entrar em vigor ainda antes das eleições presidenciais de novembro.