Rodas gigantes, compras alternativas e castelos engalanados: 26 mercados de Natal de norte a sul

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rossio Christmas Market

De 19 novembro a 19 dezembro. Entrada livre

Instalou-se na Praça D. Pedro V no dia 19 de novembro e durante um mês marcará a quadra festiva em plena baixa alfacinha. A Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP) organiza este Rossio Christmas Market que vive de banquinhas de artesanato, decorações, doçaria e bebidas. Mas há mais: as montras do comércio tradicional ganham outro ânimo, o histórico Hospital das Bonecas expõe uma vasta coleção, e é muito provável que os miúdos lhe peçam para subir a bordo do Comboio de Natal, que durante todos os dias vai percorrer as ruas da zona. A deslocação é grátis, basta levantar o respetivo voucher numa das lojas aderentes.

Winter Market Stylista

27 e 28 de novembro. Fiartil – Feira de Artesanato do Estoril. 10h00 às 19h00

Depois da versão outonal, o mercado de Maria Guedes, aka Stylista, ativa em pleno o modo inverno — que é como quem diz que o Natal está ao virar da esquina e o elenco de marcas portuguesas cobiça o espaço sob o pinheiro. O mais difícil, muito provavelmente, é sair do espaço FIARTIL, no Estoril, em frente ao Centro de Congressos, ao lado do Casino, de mãos a abanar. Já agora, aviso extra à navegação: os bilhetes estão à venda em @meoblueticket mas também podem ser comprados à porta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mercado da Quinta do Sobreiro

27 e 28 de novembro e 4 e 5 de dezembro. Quinta do Sobreiro, aldeia da Lamarosa (perto de Tentúgal), Coimbra. Entrada livre. Diferentes preços para as experiências

É em parceria com a Flores de Coimbra que a Quinta do Sobreiro volta a organizar um Mercado de Natal, programa que na verdade vai além das compras, que este ano abrangem os arranjos florais e plantas da Flores de Coimbra, as cerâmicas Branca de Neve – Home Jungle ou Bordallo Pinheiro, cosmética Castelbel e PortusCale, FS Bombons, a garrafeira Aviuzinho, as sessões fotográficas de família da Flashupstories e as peças de lã da Ovelha Mãe. Se o Pai Natal dá o pretendido ar de sua graça para que os miúdos possam fazer a foto da praxe, os adultos contam com brunch, almoços e jantares.

[Et al.]

27 e 28 novembro. Rua de Sá da Bandeira, 662, Porto. Das 17h00 às 21h00

O portuense Edifício Emporium é o cenário da edição de arranque do [Et al.], um novíssimo mercado dedicado às marcas nacionais independentes. Fairly Normal, ALMA Capsule Collections, Wheat&Rose, Miguel Vaz d’Almada Joalharia, Portuguese Flannel, La Paz, Minma, ou Gräffenberg são os projetos para eles e elas, de moda, joalharia e cerâmica, que apostam na produção em pequena escala e qualidade em tamanho XL.

Almada Green Market

27 e 28 de novembro. Parque da Paz, Almada. Das 10h00 às 18h00

A Câmara Municipal de Almada e a Mizuca – Oficina de Coisas apontam na direção da Alameda do Parque da Paz, em Almada. É aqui que se instala uma nova edição do Green Market, um encontro de produtos e marcas locais e regionais norteados por uma lógica de sustentabilidade. Com o tema “Natal + Verde no Parque”, os visitantes terão à sua espera produtos frescos da horta, cosmética natural, artesanato upcycle, mel e outros artigos que fazem parte da rotina diária, sempre com pendor ecológico.

Mercado Artesanal de Natal

27 de novembro, 4 de dezembro, e 11 de dezembro. Atelier Sem Forma, Rua das Doze Casas, 192, Porto. Sempre das 10h00 às 17h00 (exceto dia 27 – 14h00 às 17h00)

Uma primeira edição justifica interesse redobrado e esta conta com uma legião de artesãos e artistas que despertarão o gosto pelas compras fora do circuito habitual. No Atelier Sem Forma, em três dias diferentes, encontrará trabalhos de ilustração, têxteis e cerâmica, com assinatura de Sara Fernandes, Celeste Cerâmica, Maria Elisa Vale, Aiai Maria, MissJu Handmade, Art You Lost, Rezingão, João Ramos, ou LuMello Artes.

Natalis

Até 28 de novembro. FIL, Parque das Nações, Lisboa. Dia 25 e 28, das 15h00 às 21h00, dias 26 e 27, das 15h00 às 23h00. Entrada livre

Arrancou esta quarta-feira, 24 de novembro, prolonga-se até ao fim de semana e volta a transformar a FIL num pavilhão natalício, onde há espaço para degustações, para comprar presentes, para entreter a família e para aprender algo novo num dos diferentes workshops, seja embrulhar o que se acabou de comprar ou decorar a casa. Pelo caminho, há concertos, contos e atuações teatrais.